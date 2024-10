LAV * SONDAGGIO VAL DI SOLE: «SE I CITTADINI VOGLIONO SICUREZZA SI AFFIDINO ALLA SCIENZA, INVECE DI FARSI PRENDERE IN GIRO DA FUGATTI»

17.56 - lunedì 28 ottobre 2024

NESSUNA NOVITA’ DALLA VAL DI SOLE, ORSI E LUPI CONTINUANO A ESSERE SPECIE SUPER PROTETTE. LAV: SE I CITTADINI VOGLIONO SICUREZZA MEGLIO CHE SI AFFIDINO ALLA SCIENZA INVECE DI CONTINUARE A FARSI PRENDERE IN GIRO DA FUGATTI CHE LI USA COME BACINO ELETTORALE.

Scontato l’esito del sondaggio uscito dalle urne della Val di Sole, la maggioranza dei cittadini ritiene che orsi e lupi possano essere pericolosi.

“Quello che esce dalle urne è lo sfogo di una parte di cittadini strumentalizzata dalla campagna orsicida lanciata da Fugatti – commenta Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – una campagna d’odio che non ha minimamente inciso sulla percezione di sicurezza della maggioranza dei cittadini.”

Interessante notare invece che questo referendum ha portato alle urne meno persone (il 63% degli aventi diritto al voto) di quelle che avevano votato giusto un anno fa nelle stesse valli alle elezioni provinciali (il 64,9%), manifestando così un sostanziale disinteresse al tema, pur essendo residenti in aree frequentate dagli orsi.

L’esito della consultazione non porterà comunque alcun cambiamento, orsi e lupi continuano a essere specie super protette da norme nazionali ed europee.

“Se i cittadini desiderano maggiore sicurezza, invece di continuare a farsi prendere in giro da Fugatti, che nella questione orsi ha trovato una miniera d’oro elettorale, farebbero meglio a rivolgersi alla scienza, acquisendo tutte le informazioni necessarie e utili per poter continuare a fruire del territorio in piena tranquillità, consapevoli del fatto che orsi e lupi continueranno a essere loro vicini di casa”, conclude la LAV.