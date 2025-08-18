KUSSTATSCHER – TEUTSCH – ELSEN – DEMICHIEL – UNTERPERTINGER * “PACE PER IL BENE DELL’AMBIENTE: «IL 20/8 IL NUOVO BLOG, PER DENUNCIARE LA MILITARIZZAZIONE (CONFERENZA STAMPA – BOLZANO ORE 10.00)»

10.54 - lunedì 18 agosto 2025

Per la pace! – Contro il riarmo e la guerra! Il 20 agosto inaugureremo un nuovo blog con il quale intendiamo raggiungere un pubblico più ampio rispetto alle precedenti newsletter. Il motivo per cui lo facciamo verrà spiegato nel corso della conferenza stampa. Vogliamo far sentire la nostra voce contro il mainstream generale della militarizzazione.

Conferenza Stampa Mercoledì 20 agosto, ore 10.00 nella biblioteca del Bar Luna all’interno dell’Hotel Mondschein via Piave 15, Bolzano.

Pace! Per il bene dell’ambiente! Link

Circolare n. 4 di un blog per la pace in Sudtirolo. Un quarto appello alla pace per motivi urgenti. L’idea è stata lanciata da Sepp Kusstatscher, Arno Teutsch, Susanne Elsen, Erwin Demichiel e Johannes Fragner Unterpertinger.

Non poche persone, molti attivisti impegnati nel movimento per il clima e l’ambiente e alcuni partiti politici che hanno fatto propria questa causa, sono stranamente silenziosi quando si tratta della guerra in Ucraina, della guerra sul suolo europeo. Non solo, molti approvano espressamente la retorica bellica e il massiccio riarmo dell’UE e li considerano necessari perché inevitabili. È a loro che vogliamo scrivere qui.

Amici e amiche che vi impegnate in innumerevoli e diverse forme, in piccolo e in grande, visibili e invisibili, nella sfera privata e pubblica, individualmente e in modo organizzato, per la cura e la protezione della vita in tutte le sue manifestazioni, ricordate: la protezione dell’ambiente e del clima ha bisogno di pace e non di un riarmo militare.

Recentemente The Guardian ha pubblicato un rapporto del Conflict and Environment Observatory sui costi ambientali dell’armamento militare della NATO. I dati si riferiscono alla primavera del 2025, quando la percentuale del PIL destinata a questo scopo era ancora del 3,5% (ora è del 5%) e riguardano solo i paesi dell’UE membri della NATO (esclusi Canada, Turchia e Norvegia). Nel report, questo riarmo è considerato una minaccia esistenziale per gli obiettivi climatici, poiché produce 200 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra aggiuntive, ovvero 285 milioni di tonnellate.

Solo pochi Stati sono trasparenti riguardo al loro consumo militare di combustibili fossili. La comunicazione di questi dati è infatti volontaria secondo le disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Tuttavia, i ricercatori stimano che insieme siano già responsabili del 5,5% delle emissioni globali di gas serra. Le enormi quantità di acciaio e alluminio utilizzate negli arsenali militari richiedono un processo di produzione estremamente energivoro e il carburante per i veicoli terrestri, marittimi e aerei che ne derivano consolida la dipendenza dalle energie fossili per i decenni a venire.

Anche il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e i governi ignorano sistematicamente le emissioni dannose per il clima prodotte dall’industria militare e degli armamenti. Già nel Protocollo di Kyoto (1997) e poi nell’Accordo di Parigi sul clima (2015) l’impronta di CO2 dell’esercito è stata omessa. Le critiche della comunità scientifica e della società civile sono ostacolate dalla mancanza di dati. Gli Stati e le aziende produttrici di armi rifiutano la trasparenza e si nascondono dietro la mancanza di obblighi di rendicontazione e la protezione della sicurezza nazionale.

Sì, anche se spaventosa, questa visione dei dati sulle emissioni militari è riduttiva. Perché a cosa serve l’armamento se non a mutilare e uccidere persone, a intrappolare le loro anime in spazi traumatici per generazioni, a devastare i loro habitat e a distruggere nel modo più efficace possibile ogni forma di vita?

Paghiamo tutto questo in molteplici forme. Già ora, secondo le direttive della NATO, gli Stati sono obbligati a organizzare gradualmente le loro istituzioni civili, come le infrastrutture, la sanità e l’istruzione, in modo che soddisfino le esigenze dell’esercito e i requisiti della guerra.

Amici, vi chiediamo di fidarvi della vostra capacità di comprensione umana e di risolvere in voi stessi questa enorme contraddizione, perché la protezione della natura, del clima e di tutti gli esseri viventi ha bisogno di pace. La guerra e la produzione dei suoi mezzi servono alla loro distruzione.

Chiediamo ai nostri politici di impegnarsi affinché l’UE compia sforzi credibili e visibili per negoziare la pace e porre fine al bellicismo. Il gigantesco riarmo è l’opposto di tutto ciò.

E al partito dei Verdi chiediamo: in una mozione presentata al governo regionale e al parlamento regionale avete chiesto una presa di posizione chiara sulla guerra a Gaza. Perché non anche sulla guerra in Europa?

Für Frieden! – gegen Aufrüstung und Krieg!

Die Unterfertigten öffnen am 20. August einen neuen Blog, mit welchem sie mehr Interessierte erreichen wollen als mit den bisherigen Rundbriefen. Warum wir das tun, wollen wir bei dieser Konferenz begründen. Wir wollen unsere Stimme gegen den allgemeinen Aufrüstungswahn erheben.

zu einer Medienkonferenz am Mittwoch, 20. August 2025, ab 10 Uhr in der Bibliothek bei der Luna Bar im Parkhotel Mondschein Bozen, Piave-Straße 15.

Sepp Kusstatscher, Susanne Elsen, Erwin Demichiel, Arno Teutsch und Johannes Unterpertinger

Friede! Der Umwelt zuliebe!

Rundbrief für Frieden Nr. 4

Nicht wenige Menschen, viele engagierte Aktivisten und Aktivistinnen in der Klima- und Umweltbewegung und einige politische Parteien, die sich dieses Anliegen auf die Fahne geschrieben haben, sind seltsam stumm, wenn es um den Krieg in der Ukraine, den Krieg auf europäischem Boden geht. Nicht nur, viele stimmen der Kriegsrhetorik und gewaltigen Aufrüstung der EU ausdrücklich zu und betrachten sie als notwendig, weil unvermeidbar. An sie möchten wir hier schreiben.

Freunde und Freundinnen, die ihr euch in unzähligen und vielfältigen Formen, im Kleinen und Großen, sichtbar und unsichtbar, im Privaten und Öffentlichen, individuell und

organisiert für die Pflege und den Schutz des Lebendigen in all seinen Manifestationen

einsetzt – bedenkt: der Schutz von Umwelt und Klima braucht Frieden und keine militärische Hochrüstung.

Kürzlich veröffentlichte The Guardian einen Bericht des Conflict and Environment

Observatory zu den Umweltkosten der militärischen Hochrüstung der NATO. Die Daten

beziehen sich auf Frühjahr 2025, als die dafür vorgesehenen Prozentpunkte des BIP noch bei 3,5% lagen (mittlerweile sind es 5%) und nur auf die NATO-Staaten der EU (ohne Kanada, Türkei, Norwegen). Diese Hochrüstung wird im Bericht als eine existenzielle Bedrohung für die Klimaziele betrachtet, da sie 200 Millionen Tonnen an zusätzlichen

Treibhausgasemissionen produziert – d.h. mittlerweile 285 Millionen Tonnen.

Nur wenige Staaten sind bezüglich ihres militärischen Verbrauchs fossiler Brennstoffe transparent. Die Mitteilung dieser Daten beruht nämlich in den Vorgaben des UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) auf Freiwilligkeit. Forscher schätzen aber, dass sie zusammen bereits für 5,5 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die enormen Mengen an Stahl und Aluminium, die in den Waffenarsenalen verbaut werden, sind

in ihrer Herstellung extrem energieintensiv und der Treibstoff für die daraus gefertigten Land-

, See- und Luftfahrzeuge zementieren auf Jahrzehnte hinaus die Abhängigkeit von fossiler Energie.

Auch vom Weltklimarat und von den Regierungen werden die klimaschädigenden Emissionen von Militär und Rüstungsindustrie systematisch ausgeblendet. Schon im Kyoto-Protokoll

(1997) und wieder im Pariser Klimaschutzabkommen (2015) ist der CO2-Stiefelabdruck des Militärs ausgespart. Wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Kritik wird durch das Fehlen von Daten behindert. Staaten und Rüstungskonzerne verweigern Transparenz und verstecken sich hinter fehlenden Berichtspflichten und dem Schutz der nationalen Sicherheit.

Ja, auch wenn er erschreckend ist, so ist dieser Blick auf die Emissionsdaten des Militärs ein reduktionistischer Blick. Denn wozu Rüstung, wenn nicht um Menschen zu verstümmeln und zu töten und ihre Seelen auf Generationen hinaus in traumatische Gespensterräume zu fangen, ihre Lebensräume zu verwüsten und alles Lebendige dort möglichst effektiv zu

vernichten?

In vielfältigen Formen bezahlen wir dies alles. So werden bereits jetzt die Staaten nach NATO- Vorgaben verpflichtet, ihre zivilen Institutionen, wie z.B. Infrastrukturen, Gesundheits- und Bildungswesen, schrittweise so zu organisieren, dass sie den Bedürfnissen des Militärs und den Erfordernissen einer Kriegsführung gerecht werden.

Freunde, so bitten wir euch, vertraut eurer menschlichen Erkenntniskraft und löst in euch

diesen ungeheuer großen Widerspruch auf, denn der Schutz von Natur, Klima und von allem Lebendigen braucht Frieden. Krieg und die Herstellung seiner Mittel dienen ihrer

Vernichtung.

Verlangen wir von unseren Politikern sich dafür einzusetzen, dass die EU glaubwürdige und sichtbare Anstrengungen für Friedensverhandlungen unternimmt und die Kriegstreiberei beendet. Gigantische Hochrüstung ist das Gegenteil davon.

Und die grüne Partei fragen wir: ihr habt in einem Beschlussantrag von der Landesregierung und vom Landtag eine klare Stellungnahme zum Krieg in Gaza gefordert. Warum nicht auch zum Krieg auf europäischem Boden?

Sepp Kusstatscher, Villanders Susanne Elsen, Brixen

Erwin Demichiel, Bozen Arno Teutsch, Sover

Johannes Fragner Unterpertinger, Mals

