KASWALDER (PATT) * RIFORMA TERESIANA: «A LAVARONE LA CELEBRAZIONE STORICA, IN PIAZZA MARIA TERESA»

250 anni dalla Riforma Teresiana. A Lavarone la Piazza Maria Teresa. Grazie ad una mia mozione regionale, appoggiata e approvata in maniera bipartisan in 25 settembre, si impegnava la Regione e le due Provincie autonome di Trento e Bolzano a celebrare Maria Teresa d’Austria. Precisamente il 6 dicembre 1774, ovvero quando entrò in vigore la riforma scolastica che porta il nome dell’Illuminata Arciduchessa Maria Teresa, ovvero il “Regolamento scolastico generale per le scuole tedesche normali e principali della corona”, conosciuta per lo più come Riforma Teresiana.

Una vera e propria “rivoluzione” epocale che consentì alle bambine e ai bambini di Casa d’Austria e quindi anche della Contea del Tirolo, di poter accedere all’istruzione pubblica gratuitamente. Una norma voluta dalla stessa Arciduchessa che nella sua intuizione e volontà politica, provvedeva a rimuovere l’analfabetismo allora assai diffuso tra le genti comuni e legati per lo più alla vita agricola e “liberare le menti dal giogo della superstizione”.

La riforma consentì a raggiungere nella Contea del Tirolo il minimo storico d’analfabetismo; il primo censimento (1921) post Trattato di Paris St. Germain, che sancì l’annessione del Tirolo meridionale al Regno d’Italia, evidenziò come la neo regione italiana della Venezia Tridentina registrava solamente il 2% di analfabetismo, contro il 15% registrato nella vicina regione veneta.

Grazie quindi alla mia mozione, approvata bipartisan, il Comune di Lavarone assieme alla Fondazione Forte Belvedere – Gschwent, ha fatto propria l’iniziativa, intitolando la Piazza della frazione Gionghi, sede del Comune, della Magnifica Comunità Altipiani cimbri e dei plessi formativi della primaria e secondaria, all’illuminata Arciduchessa Maria Teresa d’Austria.

Alla manifestazione erano presenti i ragazzi frequentanti le scuole di Lavarone, diverse istituzioni locali e provinciali e autorità tra cui i sindaci di Lavarone e Folgaria, le compagnie Schützen di Lavarone, Folgaria, Pergine-Caldonazzo, Rovereto e Trambileno-Vallarsa.

Un segnale importante, da parte di una comunità ed un territorio da sempre legato agli Asburgo, e dove la Grande Guerra ha lacerato la storia e i ricordi di queste genti.

Per una cultura della pace tra popoli e come indicava Maria Teresa d’Austria, capace di “rendere lucide, sensate e oneste le menti popolari, senza che esse siano soggiogate dalle superstizioni”.

Walter Kaswalder

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Patt)