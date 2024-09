KASWALDER (PATT) * PRINCIPIO D’INTESA: «DEVE ESSERE IL CARDINE DEL NUOVO STATUTO D’AUTONOMIA, SOSTEGNO ALLA GIUNTA PAT»

15.46 - lunedì 9 settembre 2024

Pieno sostegno al lavoro della Giunta. Il Principio dell’Intesa deve essere il cardine del nuovo Statuto d’Autonomia.

L’introduzione dell’Intesa al posto del Parere dei Consigli regionali e provinciali sulle modifiche statutarie e revisioni dei limiti al cui rispetto è tenuto il legislatore regionale e provinciale è un principio cardine delle negoziazioni in atto. E tale deve restare. Da sempre il Dott. Silvius Magnago, persona il cui profilo istituzionale e culturale non necessita sicuramente di introduzioni né di argomentazioni e con cui ho avuto l’onore di lavorare e collaborare, ha sempre sostenuto che senza il principio dell’Intesa non si dovrebbe nemmeno iniziare una discussione con lo Stato.

Da autonomista sostengo il lavoro fin qui protratto dalla maggioranza per arrivare ad un terzo Statuto d’Autonomia che non solamente blindi la stessa ma che di fatto la valorizzi. E ciò non può essere messo in discussione da alcuni esponenti di partiti nazionali che vedono nel principio dell’Intesa una limitazione dell’azione del Parlamento centrale e dello Stato.

Certamente non un concetto detto da un membro dell’ASAR, in netto contrasto con qualsiasi principio autonomista.

Il principio dell’Intesa quindi deve essere uno dei pilastri su cui reggerà il nuovo Statuto d’Autonomia. Pieno sostegno quindi al lavoro fatto finora dai Presidenti Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti.

La battaglia autonomista come si è visto e letto, ancora oggi purtroppo è scossa da soffiate di vento “centraliste” che poco hanno a che fare sia con la storia che con la cultura della nostra società e delle nostre montagne e vallate.

*

Walter Kaswalder

Consigliere Provinciale PATT