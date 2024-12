KASWALDER (PATT) * GRANDI CARNIVORI: «DECLASSAMENTO STATUS SALVAGUARDIA LUPO, LAVORO ECCELLENTE DA PARTE DI HERBERT DORFMANN»

14.31 - martedì 3 dicembre 2024

Si apprende con grande soddisfazione del via libera da parte del Comitato permanente della Convenzione di Berna del Consiglio d’Europa alla proposta dell’Unione europea – appoggiata anche dalla Svizzera, di declassamento della salvaguardia nei confronti del lupo.

Un lavoro eccellente da parte del nostro Herbert Dorfmann, vero promotore dell’intervento. Da parte mia quindi un plauso per aver finalmente ascoltato le voci delle comunità di montagna come delle aziende agricole, ormai esauste nel dover fare i conti con i grandi carnivori come lupi e orsi. Fiduciosi che tale intervento possa finalmente risolvere lo squilibrio creatosi nel rapporto uomo – grandi carnivori anche in Trentino come nelle altre regioni alpine.

Walter Kaswalder

Consigliere provinciale PATT