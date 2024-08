KASWALDER (PATT) * CCIAAT: «LA SUA COMPOSIZIONE NON È RAPPRESENTATIVA DI TUTTE LE CATEGORIE, NECESSARIO CHE LA POLITICA INTERVENGA»

17.56 - venerdì 16 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una Camera di Commercio di Trento rappresentativa di tutte le categorie. Dai vari mezzi di comunicazione è noto quanto è accaduto nelle nomine in Camera di Commercio e ciò solleva molti dubbi sul loro risultato. C’è un problema di fondo abbastanza chiaro e oggettivo; una complessità disarmante nel trovare una composizione omogenea e rappresentativa di tutte le realtà interne alla Camera di Commercio stessa.

Per certo c’è da dire che la composizione attuale della sua Giunta non è rappresentativa di tutte le categorie e risulta necessario che la politica intervenga quale “garante” per ripristinare un giusto equilibrio di rappresentanza al suo interno. Si rimarca come la stessa sia un ente pubblico di primo interesse sia per quanto riguarda l’aiuto che presta alle aziende trentine sia per la pianificazione dello sviluppo del nostro territorio.

Non è obiettivamente corretto non avere una rappresentanza della Confindustria come della Confesercenti all’interno di un ente pubblico che per ragion d’essere deve rappresentare tutti gli attori economici trentini. Si deve assolutamente ritrovare quello spirito tipico della cooperazione tra enti che da sempre, risulta il sistema vincente per affrontare i momenti di difficoltà. Quella cooperazione che è alla base del sistema autonomista e riesce a far competere il Trentino a livelli eccellenti sui mercati nazionali ed europei.

*

Walter Kaswalder

Consigliere Provinciale Patt