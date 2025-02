KASWALDER (PATT) * CCIAA TRENTO: «LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO NON BASTA, AVANTI CON IL DDL DE BERTOLINI»

13.44 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Camera di Commercio. La modifica del regolamento interno non basta. Avanti con il DDL. In merito alla recente modifica del regolamento interno della CCIAA di Trento, si vuole far notare come tale iniziativa sia da considerare come risposta “d’ufficio” alla questione sollevata solamente grazie al DDL depositato in Consiglio regionale. Dalla formulazione approvata all’unanimità dal CdA risulta solamente come si sia frazionata la votazione, cercando di fatto di creare ulteriori “spazi di dialogo” per la compagine della Giunta (il T, 22.02.2025).

Ebbene l’intento della modifica non porta però ad avere una reale rappresentanza delle realtà industriali e turistiche, tant è che qualora la Giunta camerale non fosse individuata in maniera congiunta ed in maniera generale, si lascia a “più passaggi successivi” la definitiva composizione dell’organo di governo. Ebbene, tale formula non risulta né efficace né tanto meno condivisibile. La necessità di metter mano alla normativa regionale vigente non è solamente frutto di una discussione plurale tra i soggetti, ma è anche come volontà politica di garanzia rispetto alle richieste esplicite da parte delle componenti lasciate fuori dalla odierna Giunta camerale.

La questione quindi non può risolversi con una modifica del regolamento interno, approvata da un CdA in maniera assolutamente legittima ma che ancora oggi, vede l’assenza tra i propri membri di rappresentanze provenienti dal mondo industriale come turistico. Quindi ci si pone anche dei dubbi su come e se si sia affrontato in maniera plurale la questione. Avanti quindi con il DDL de Bertolini come emendato dal Consigliere Walter Kaswalder per arrivare ad una scelta politica dettata dalla volontà di garantire la pluralità in un ente fondamentale quant è la CCIAA di Trento.

*

Walter Kaswalder

Consigliere provinciale PATT