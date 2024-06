KASWALDER (PATT) * AZIENDE AGRICOLE TRENTINE: «IN VISITA DELEGAZIONE COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SERBIA»

14.04 - venerdì 28 giugno 2024

Delegazione commerciale della Repubblica di Serbia in visita in Trentino. In un mondo dove l’interconnessione e la capacità di fare rete sono sempre più vitali per restare al passo coi tempi, il Trentino non può trovarsi impreparato. Questo dinamismo tocca vari aspetti, tra cui l’agricoltura, l’economia ed il commercio.

L’obiettivo è e deve rimanere, quello di consolidare l’eccellenza dei prodotti trentini, così da mantenerli competitivi. In questo contesto si è voluto replicare in Trentino la visita già tenutasi in Serbia nella primavera del 2024, organizzata assieme all’Associazione Culturale Vidovdan Trentino – Dolomiti.

Diverse le istituzioni serbe che hanno fatto visita alla nostra Provincia autonoma tra cui il ViceMinistro all’Agricoltura della Repubblica di Serbia Borsač Goran, il Presidente della Camera di Commercio serba Račić Goran assieme al Segretario generale Ljuboja Aleksandar ed il capo del Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Industria Alimentare Dragan Šepa. L’intera giornata è stata coordinata in collaborazione con l’Associazione Culturale Vidovdan Trentino – Dolomiti, nella veste del Presidente Milanovic Giorgio che da anni collabora con diverse realtà trentine.

Molte le prospettive, i progetti e le proposte studiate durante i tre incontri tenutisi presso la Casearia Monti Trentini (Grigno), l’azienda Sant’Orsola – Piccoli frutti (Pergine Valsugana) e l’azienda agricola Pojer e Sandri (San Michele all’Adige); tutti aventi lo scopo di consolidare e migliorare il futuro del comparto agroalimentare trentino.

Per un Trentino sempre più protagonista nel mondo agroalimentare europeo.

*

Walter Kaswalder

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Patt)