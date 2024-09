KASWALDER E BOSIN (PATT) GUGLIELMI (FASSA) * HYDRO DOLOMITI: «SODDISFAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO MACQUARIE, UN PLAUSO ALLA GIUNTA PAT»

12.30 - mercoledì 18 settembre 2024

Hydro Dolomiti Energia: grande soddisfazione per l’acquisizione delle quote del fondo Macquarie. Un obiettivo storico è stato raggiunto, la Provincia Autonoma di Trento è tornata protagonista nella gestione della risorsa idroelettrica. Un plauso va sicuramente alla Giunta provinciale, capace di dimostrarsi concreta e di raccogliere l’indirizzo politico della Mozione firmata dai Consiglieri Kaswalder, Bosin e Guglielmi e dalla risoluzione di luglio. Ancora una volta viene dimostrato come la forza dei principi autonomisti dell’ASAR sia viva ed attuale.

Questo però non deve essere visto come un arrivo, ma come una partenza per giungere ad una chiara, efficace ed autonoma gestione dell’acqua che sappia agevolare realmente le famiglie trentine, anche tramite la via dell’azionariato pubblico diffuso. Ciò non prescinde la necessità di seguire l’esempio della Provincia di Bolzano, con una parte delle quote spartite in maniera proporzionale tra tutti i comuni trentini. Solo così si possono far valere i diritti di tutte le comunità montane e di valle trentine, facendo partecipare direttamente nelle decisioni dell’azienda tutte le realtà del territorio.

Un sistema a favore delle nostre comunità, come ha sempre voluto l’ASAR e come da sempre sosteniamo convintamente. Una struttura orientata ad agevolare realmente le famiglie trentine residenti, a sensibilizzare e riavvicinare la comunità trentina verso il tema dell’acqua e delle gestioni delle grandi concessioni idroelettriche.

Per questo però serve una posizione chiara, convinta ed autonomista da parte di tutta la politica trentina, che dovrà saper rivolgere lo sguardo anche verso Nord, con sinergie e politiche affini. Perché ce lo chiede la comunità trentina tutta.

Walter Kaswalder

Consigliere provinciale PATT

Maria Bosin

Consigliere provinciale PATT

Luca Guglielmi

Consigliere ladino Fassa