KASWALDER (CONSIGLIO PAT – PATT) * TERRITORIO: «NUOVI RESIDENTI IN MONTAGNA, SENZA FAMIGLIE STORICHE I PAESI TRENTINI NON REGGONO»

I nuovi residenti in montagna si stabiliscono solo se restano quelli storici. La montagna trentina ed i suoi montanari originari, sono sempre stati croce e delizia della politica trentina. Storicamente infatti, la politica dei partiti nazionali della Prima Repubblica come dei partiti che da essi hanno tratto l’eredità nel corso degli ultimi decenni, hanno usato la montagna trentina solo ed esclusivamente come la copertina turistica che tutti noi conosciamo. Tralasciando molto spesso gli interessi e le esigenze di coloro che la curano e la vivono. Ancora vive il ricordo nelle comunità montane, dei scandalosi contributi che la Provincia di Trento negli anni ‘70 diede ad ogni famiglia trentina per l’abbattimento sistematico dei capi di bestiame e di pollame che consentivano loro di poter restare nei propri masi e paesi, seppur con un’economia di sussistenza.

Il nodo principale che l’allora politica trentina voleva sbrigliare nella maniera più rapida possibile era quello di utilizzare le genti di montagna, trasformandole nella grande manodopera necessaria per l’industrializzazione dei fondo valle. E seppur tale politica acquisì nel corso del tempo i connotati di una sorta di “sradicazione programmata” di quello che fu per secoli la montagna trentina, la sua cultura, le sue tradizioni ed il suo futuro, la classe dirigente dell’epoca fu entusiasta dei risultati raggiunti.

Il grande progetto di sviluppo dei centri abitati del fondo valle, acquisendo via via famiglie provenienti dalla montagna trentina, diede il là all’esplosione edilizia degli anni ‘70 che trasformò intere zone della città, anche attraverso bonifiche importanti (vedesi il quartiere di San Bartolomeo e Clarina).

Ora fortunatamente, la politica trentina si accorge dopo 50 anni che le comunità montane trentine stanno per scomparire e promuove sempre più politiche edilizie e sociali al fine di attrarre nuove famiglie. Sicuramente una nuova attenzione verso la montagna è da lodare in tal senso, ma siamo sicuri che poi tali politiche portino a stabilizzare i nuovi residenti? Oppure è necessario un equilibrio tra nuovi residenti e famiglie storiche che hanno la piena consapevolezza di cosa vuol dire vivere in paesi al di sopra degli 800mt s.l.m., delle rinunce relative alla scelta e dei sacrifici di ogni giorno?

Promuovere quindi semplici sussidi non è assolutamente sufficiente. E’ necessario trovare forme fiscali innovative, contribuzioni che possano incidere sulle spese vive di coloro che vivono in montagna anche attraverso delle contribuzioni sui carburanti (come proposi in Consiglio regionale ma che vidi bocciare la proposta) e rivalutazioni dell’ICEF a coloro che vivono in montagna.

Prendiamo d’esempio i paesi limitrofi al capoluogo, distanti circa 30km; il costo medio di un pieno di diesel è di 70€ che garantisce in media un’autonomia di circa 650km. Tra andata e ritorno, 5 giorni la settimana si parla di 300km, quindi mezzo pieno di diesel, con una stima media mensile di almeno due pieni quindi tra i 140 e 150€ al mese. Costi che un cittadino di Trento non ha, in quanto servito in maniera impeccabile da Trentino Trasporti.

Per non parlare dei km per portare i bambini a scuola, per le attività extrascolastiche o per le visite mediche. Queste cose, i nuovi residenti le sanno? Oppure gli si raccontano che in Trentino si vive come Heidi e Peter?

Perché purtroppo, ahimè, quel mondo è messo a repentaglio costantemente dalla politica europea ed italiana, che segue la logica dell’urbe. Più pragmatismo verso i cittadini e meno fanfare con programmi spot che portano solamente delusione sia nei nuovi residenti che in quelli storici.

Walter Kaswalder

Consiglio Provincia autonoma Trento (Patt)