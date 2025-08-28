KASWALDER (CONSIGLIO PAT-PATT) * ELEZIONI – PROPORZIONALE: “L’IPOCRISIA DI CHI TENTA DI SALIRE OGGI SU UN CARRO CHE IERI HA LASCIATO DERAGLIARE”

14.22 - giovedì 28 agosto 2025

Si osserva come si stia riaccendendo la questione del sistema elettorale trentino, con un papabile ritorno al proporzionale. Un mio cavallo di battaglia da sempre, indipendentemente dall’esito della Consulta. L’opportunità di un ritorno al proporzionale mi trova quindi pienamente d’accordo ma voglio sottolineare come il tema però sia di grande rilevanza per la vita democratica e partecipativa della nostra Provincia come della Regione, e non posso che condividere la necessità imprescindibile di un sistema che garantisca una rappresentazione fedele e plurale della volontà trentina, evitando le distorsioni del maggioritario che hanno spesso penalizzato la pluralità politica e territoriale.

Il proporzionale con soglia di sbarramento infatti, rappresenta l’unico strumento capace di riflettere le caratteristiche autonomiste con equità, promuovendo un dibattito più inclusivo e un governo più stabile nel lungo periodo, come dimostrato dalle esperienze storiche della nostra tradizione regionale e provinciale. Un’occasione tra l’altro, per garantire finalmente un seggio in Consiglio provinciale, con diritto di tribuna, ad un rappresentante eletto dalle comunità germanofone del Trentino.

Tuttavia, non si può ignorare come coloro che oggi si fanno promotori con convinzione di questo ritorno al proporzionale, nel corso degli anni, abbiano espresso posizioni anche diametralmente opposte perfino demolito le basi istituzionali che lo sostenevano.

Nonostante i titoloni e gli onori personali è un fatto storico che, durante l’approvazione dell’odierno sistema elettorale (ex DDL 119/2002), alcuni esponenti attuali autonomisti non erano presenti alla votazione finale e come alcuni esponenti politici autonomisti di chiara radice “margheritiana”, hanno via via sostenuto e votato riforme che hanno smantellato progressivamente il sistema proporzionale in favore di varianti maggioritarie che hanno distaccato la voce delle province autonome e aperto la strada a coalizioni di governo con forze nazionali.

Alla luce di ciò, stride oggi vedere come quegli stessi soggetti – assenti al momento delle scelte decisive e anzi spesso complici delle riforme peggiorative – si ergano a paladini del ritorno al proporzionale, cercando di “saltare sul carro” senza aver contribuito minimamente a tenerlo in vita.

Inoltre, mi preme ricalcare come la questione dell’aumento delle preferenze sia da tempo un cavallo di battaglia esclusivamente personale dell’Assessore. Personalmente credo che non sia un tema di grande rilevanza, in quanto comunque l’elettore si trova vincolato al rispetto della parità di genere anche con aumenti del numero di preferenze.

Indipendentemente quindi dal processo politico e dall’iter necessario affinché si approvi il ritorno al sistema proporzionale, certamente il disegno di legge non potrà essere votato dell’Assessore esterno.

Un ruolo questo che fu definito dall’Assessore in carica nel 2002 come “non trasparente e non chiaro” indicando come “…riteniamo che, come l’elettorato sceglie i consiglieri, non è giusto che (…) l’elettore poi debba trovarsi ad amministrarlo gente che non ha scelto.” (resoconto integrale seduta del 29 ottobre 2002, pag. 1583)

Infine, non si può tacere sul fatto che molte delle figure che oggi si ergono a capi pensatori del proporzionale siano proprio quelle che, in passato, hanno contribuito attivamente a demolire la struttura istituzionale della Regione e, con essa, la legge elettorale originaria. Sono gli stessi che hanno approvato riforme che hanno indebolito l’esistenza stessa della Regione, frammentando le due leggi elettorali tramite meccanismi maggioritari che hanno favorito coalizioni poco rappresentative e mescolamenti civici-autonomisti con compagini nazionali.

Avanti sicuramente con il proporzionale, che finalmente apre un dibattito sull’intero sistema elettorale trentino, ma senza protagonismi e senza l’ipocrisia di chi tenta di salire oggi su un carro che ieri ha lasciato deragliare.

Walter Kaswalder

Consigliere provinciale Trento (Gruppo Patt)