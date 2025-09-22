Popular tags:
KASWALDER (CONSIGLIO PAT – PATT) * DOLOMITI ENERGIA: «GREEN BOND DA 200 MILIONI, OPPORTUNITÀ PER IL TRENTINO»

12.38 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
In un contesto di costi energetici alle stelle, con un aumento del 30% rispetto alla media europea, il Green Bond da 200 milioni di euro di Dolomiti Energia Holding rappresenta un’opportunità per il Trentino; con la giusta politica è in grado di portare benefici diretti a cittadini e imprese locali, penalizzati da bollette gonfiate del 19,3% annuo nonostante la produzione idroelettrica a basso costo.

Le aziende trentine, specie manifatturiere e agroalimentari, affrontano extra-costi di 359 milioni nel 2025, con tariffe a 150 euro/MWh, nonostante un surplus energetico locale grazie a 1.300 MW di energia pulita. Dolomiti Energia, società a capitale pubblico deve avere nella sua vision il reinvestimento dei proventi del bond verso politiche di tariffe agevolate, di efficienza energetica e supporto alle vallate con dighe e condotte di Hydro Dolomiti.

L’azienda pare infatti troppo focalizzata su mercati nazionali, lasciando le politiche territoriali in secondo piano. La Provincia deve chiedere tariffe ridotte, investimenti nelle comunità energetiche e un ritorno economico per chi vive accanto alle infrastrutture idroelettriche, valorizzando l’acqua come bene pubblico, con ricaduta pubblica.

Walter Kaswalder

Consiglio Provincia autonoma Trento (Patt)

 

