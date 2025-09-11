KASWALDER (CONSIGLIO PAT – PATT) * DOLOMITI ENERGIA: «EMISSIONE DI UN GREEN BOND DA 300 MILIONI, DELUSIONE PER COMUNITÀ TRENTINE E PROFITTI FUORI DAL TERRITORIO»

11.32 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In merito all’articolo odierno su “Il Trentino” che riporta l’emissione di un green bond da 300 milioni di euro da parte di Dolomiti Energia per consolidare la leadership nazionale nell’energia verde, esprimo forte delusione per il mancato ritorno al territorio Trentino. Dolomiti Energia, partecipata da enti locali come dalla Provincia, ha chiuso il 2024 con un anno record, investendo oltre mezzo miliardo in rinnovabili, e ora punta a espandere il settore idroelettrico.

Questi bond finanzieranno progetti che tendenzialmente ricadranno al di là dei confini provinciali senza grandi piani di miglioramento dello sfruttamento delle acque trentine che scorrono accanto alle case e attraversano le vallate, generando utili straordinari grazie a un vasto sistema di impianti idroelettrici.

Tuttavia, tali profitti vengono destinati costantemente a rafforzare l’azienda a livello nazionale, senza ricadute dirette per le comunità locali. È inaccettabile che le popolazioni delle valli, che convivono con questi impianti e ne subiscono gli impatti ambientali, non ricevano benefici economici: né indennizzi, né investimenti in servizi pubblici, alcuna scontistica in bolletta. Una politica distante anni luce da Alperia, la concorrente sudtirolese.

Questa gestione, che privilegia gli interessi aziendali, contrasta con qualsiasi principio cooperativistico e autonomista trentino, che dovrebbero valorizzare le risorse locali per il bene delle comunità, non esclusivamente per obiettivi esterni. La mia mozione euroregionale, approvata durante il Dreier Landtag, punta a ciò; ovvero consorziare le 3 realtà idroelettriche che operano sul territorio della Regione europea del Tirolo al fine di rafforzare le aziende e premiare i residenti nelle 3 province.

E’ necessario che Dolomiti Energia reinvesta gli utili sul territorio, promuovendo uno sviluppo sostenibile che rispetti equità e solidarietà, valori cardine asarini e fondamenta della nostra autonomia. Perché l’acqua è un bene pubblico, e deve avere una ricaduta pubblica.

Walter Kaswalder

Consiglio Provincia autonoma Trento (PATT)