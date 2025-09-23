KASWALDER (CONSIGLIO PAT – PATT) * CASEIFICI TRENTINI: «LA FUSIONE RISCHIA DI PENALIZZARE ALPEGGIO E PRODUZIONI LOCALI, SERVONO POLITICHE DI SOSTEGNO»

17.55 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La possibile temuta fusione dei 14 caseifici trentini in 4 entità più grandi, mira esclusivamente a razionalizzare i costi, migliorando sì la competitività, ma comportando rischi significativi per gli investimenti territoriali, la diversificazione della produzione casearia e l’alpeggio. La concentrazione in pochi poli produttivi potrebbe compromettere la presenza nelle valli remote, come Primiero o Val di Non, limitando gli investimenti in infrastrutture locali, come malghe e stalle, e favorendo lo spopolamento rurale.

I maggiori costi logistici per il trasporto del latte da alpeggi lontani, in un contesto di costi anche triplicati, potrebbero spingere gli allevatori ad abbandonare i pascoli, con diverse malghe attive a rischio. Oltretutto le fusioni stesse richiederebbero ingenti capitali, aumentando il rischio di indebitamento in un mercato con produzione in calo.

La diversificazione della produzione attualmente focalizzata su formaggi DOP come Trentingrana e varietà locali, potrebbe essere compromessa da una standardizzazione verso volumi più alti, riducendo l’innovazione in prodotti di nicchia.

Per non parlare dell’alpeggio, pilastro della qualità trentina che rischierebbe ancora di più l’abbandono, con conseguenti perdite di biodiversità, aumento delle emissioni da trasporti e un impatto profondamente negativo sia dal lato del mantenimento del territorio come sul turismo legato ad esso. E’ giusto affrontare il problema del Trentino ma prendendo spunti dall’Alto Adige/SudTirol che beneficia di una rete più industrializzata e diversificata, grazie a maggiore innovazione in prodotti biologici e una cooperazione su larga scala che riduce i rischi di centralizzazione.

Gli stessi caseifici trentini hanno bisogno di essere concepiti come veri e propri centri non solo di smistamento, ma di analisi del prodotto e di sostegno delle attività più remote. Tanto quanto fanno le cantine nel settore vitivinicolo.

Le fusioni dei caseifici trentina potrebbero da una parte avvicinare i due modelli, ma senza politiche di sostegno della zootecnia di montagna, rischia di compromettere in maniera definitiva l’identità rurale e montana del territorio, sacrificando le economie famigliari che già stanno subendo da troppo tempo le cattive politiche europee.

*

Walter Kaswalder

Consiglio Provincia autonoma Trento (Patt)