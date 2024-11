IURLARO (FDI) * GIORNATA CONTRO VIOLENZA DONNE: «”L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO,“ A TRENTO (25/11 – 16.45)»

12.50 - venerdì 22 novembre 2024

Trento lunedì 25.11.24 ore 16.45 evento artistico “L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO” per la giornata commemorativa mondiale vittime di violenza sulle donne 25.11 a cura del dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia (responsabile reg TN AA Silvia Farci) presso la sede del Circolo della Città di Trento a Trento.

Lunedì 25 novembre 2024 alle h 16.45 presso la Sede del Circolo della Città di Trento a Trento si svolgerà l’ evento artistico commemorativo dal titolo ” L’ ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO” per la giornata del 25/11 dal tema ” libere dalla violenza” e “orange the world” .

Francesca Gerosa (Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento; Assessore all’ istruzione, cultura, sport famiglia giovani) con Alessandro Iurlaro (Presidente di Fratelli d’Italia Trentino) e Silvia Farci (responsabile dipartimento tutela vittime di violenza) illustreranno il contenuto del volantino ” i 7 segnali di una relazione malata” sulla prevenzione e le leggi attuate dal nostro Governo Meloni a sostegno delle donne vittime di violenza .

Il volantino verrà distribuito nelle piazze della nostra regione TnTaa davanti alle scuole superiori e nei gazebi di FdI per sensibilizzare , prevenire le vittime e contrastare la violenza sulle donne con lo scopo di educare i giovani al rispetto della coppia e della donna.

L’ospite del giorno dell’ evento artistico “L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO” organizzato dal dipartimento tutela vittime di Fdi sarà il pittore e scultore di Pergine Valsugana Mirko Demattè che presenterà la sua scultura ” DENUNCIA LA VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE” in memoria delle donne vittime di Violenza per contrastare la violenza sulle donne che si consuma all’ interno delle mura domestiche

