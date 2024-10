ITEA * SPESE CONDOMINIALI: «ALLA LUCE DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE LA SOCIETÀ PROCEDERÀ CON UNA NUOVA RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO»

17.16 - mercoledì 23 ottobre 2024

Itea interviene in merito agli articoli pubblicati in questi giorni sulla stampa locale per fare chiarezza sulla sentenza del Giudice riguardante le spese condominiali. Una sentenza, questa, che prende origine da un decreto ingiuntivo richiesto da Itea nei confronti di un condomino per il mancato pagamento delle spese e al quale lo stesso condomino si è opposto affermando l’illegittimità di Itea nel gestire l’amministrazione delle spese condominiali dell’edificio.

Preme chiarire che la sentenza del Giudice smentisce quanto assunto dalla difesa del condomino e afferma al contrario la legittimità dell’operato di Itea nella gestione dell’amministrazione dell’edificio e delle spese relative.

Nella stessa sentenza, inoltre, viene espressamente statuito che nel caso di specie Itea non ha alcun obbligo di avviare la procedura per la costituzione formale del condominio e per la nomina dell’amministratore, non sussistendone i presupposti di legge. Alla stessa conclusione del Tribunale era peraltro pervenuto anche il Difensore civico al quale si era rivolto il condomino.

Il Tribunale ha invece ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo rilevando nello stesso una carenza di documentazione sull’attribuzione delle spese condominiali al proprietario.

Alla luce della sentenza emessa dal Giudice la Società procederà con una nuova richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del condomino, producendo tutta la documentazione necessaria.