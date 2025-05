ITEA SPA * NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE: «VIA LIBERA AL PROGETTO DI VIALE DEI TIGLI, IL BANDO ENTRO GIUGNO»

17.36 - giovedì 8 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È di oggi l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del progetto esecutivo di viale dei Tigli e il via libera alla documentazione di gara per l’affidamento dei lavori. Un passo fondamentale, portato a compimento, come da cronoprogramma, nei tempi utili per dare avvio ai lavori entro giugno 2026. Prevista a breve la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori del primo stralcio del Piano attuativo che prevede la realizzazione di 28 alloggi da destinare a canone moderato, 3 attività commerciali, un pubblico esercizio e una biblioteca di quartiere.

Nella seduta di questa mattina il Consiglio di amministrazione di Itea Spa ha approvato il progetto esecutivo e la documentazione di gara necessari per la realizzazione, come da accordi presi con la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento, del primo stralcio dei lavori del Piano attuativo di Viale dei Tigli che prevede la realizzazione di 28 alloggi, della biblioteca, di spazi commerciali e di spazi destinati a servizio pubblico tra cui la nuova piazza prospiciente Viale Verona e adiacente alla Chiesa Sacro Cuore. Un primo passo cruciale verso la riqualificazione di un intero quartiere residenziale con riflessi positivi sullo sviluppo locale sia dal punto di vista sociale che economico.

In viale dei Tigli saranno realizzate in tutto quattro palazzine, sviluppate su 5 piani fuori terra, per un totale di 28 appartamenti destinati a canone moderato. La palazzina di proprietà comunale ospiterà 4 alloggi e una biblioteca di quartiere al piano terra. Le altre tre palazzine, di proprietà Itea, prevedono 8 alloggi ciascuna e, a piano terra, spazi per bar e per attività commerciali. Gli edifici saranno a basso consumo energetico con isolamento esterno a cappotto mediante impiego di pannelli isolanti in lana minerale; saranno inoltre dotati di pannelli fotovoltaici e impianto di riscaldamento a pompa di calore.

Le coperture presenteranno elementi di isolamento termico e di attenuazione del surriscaldamento estivo mediante l ‘impiego della tecnologia a “tetto verde”. A piano interrato è presente una grande autorimessa con 54 posti macchina coperti a servizio delle palazzine e della biblioteca, oltre a cantine e locali tecnici. Lungo viale dei Tigli saranno inoltre ricavati ulteriori 15 posti macchina ad uso pubblico. Grande attenzione è stata posta nella progettazione degli spazi di relazione esterni che prevedono percorsi pedonali e ciclopedonali, aiuole e pergolati sistemati a verde. Attenzione anche all’uso di materiali del territorio mediante l’impiego per le pavimentazioni esterne del porfido del Trentino. Lungo Viale dei Tigli verranno messi a dimora arbusti e reimpiantati i tigli che già precedentemente la caratterizzavano.

L’investimento del progetto quest’oggi approvato è di circa € 20.000.000, di cui € 15.000.000 a carico di Itea Spa e la parte rimanente a carico del Comune di Trento.

L’investimento complessivo comprende la realizzazione dei sottoservizi i cui lavori, deliberati da Itea in data 30 aprile 2024, sono tuttora in corso.

Ottenuta quest’oggi l’approvazione del Consiglio di amministrazione di Itea, il prossimo passo sarà la pubblicazione della procedura di gara sopra soglia comunitaria con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori. La procedura verrà pubblicata entro il mese di giugno, al fine di assicurare, come da cronoprogramma, l’inizio dei lavori entro giugno 2026. I lavori termineranno entro il 2028.

L’assessore Marchiori ha espresso piena soddisfazione per quanto fatto dalla Società. “Quello di oggi è un passo cruciale per dare concretezza all’importante lavoro fatto da Itea. La deliberazione oggi del Consiglio di amministrazione di Itea consentirà di dare avvio, nei tempi concordati, a uno degli interventi chiave del Piano strategico triennale della Società e approvati dalla Giunta provinciale”. – “Il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando di gara per arrivare alla conclusione dell’opera entro il 2028”.