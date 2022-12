ITEA SPA * NUOVO COMITATO INQUILINI: PRESIDENTE GEROSA, « LA SOCIETÀ È SEMPRE FAVOREVOLE A TUTTE LE OCCASIONI DI CONFRONTO, INCONTRO PER IL 19/12 »

17.54 - martedì 13 dicembre 2022

Itea presente. Fissato già la scorsa settimana, l’incontro con i rappresentanti del nuovo comitato degli inquilini si terrà lunedì 19 dicembre presso la sede di via Guardini. “Itea c’è ed è sempre favorevole a tutte le occasioni di confronto, ritenute preziose perché non possono che dare valore aggiunto all’operato della Società” – sono queste le parole che la presidente Francesca Gerosa, in segno di apertura, intende far arrivare al nuovo comitato inquilini appena costituito a Rovereto, in attesa dell’incontro che si terrà il prossimo lunedì, 19 dicembre, presso la sede di Itea Spa.

“Fissata già dalla scorsa settimana, quella di lunedì sarà un’ulteriore occasione per sviscerare le questioni che stanno a cuore agli inquilini, ma che sono già da tempo alla nostra attenzione”. – Ci tiene a puntualizzare la presidente Gerosa che in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, insieme alla consigliera Gabriella Maffioletti, accoglierà una delegazione del comitato – “Si tratta di un’opportunità di confronto utile a tutti, al centro del quale, insieme a tante tematiche, vi saranno sicuramente le spese condominiali, inevitabilmente aumentate a causa della crisi ancora in corso, e per le quali ci sarà attenzione alle proposte che verranno messe sul tavolo dal Comitato e che andranno nella direzione di aiutare le famiglie che vivono in casa Itea”.

“Ricordo che Itea si è adoperata, fin da subito, attivando continui confronti con la Provincia, e avviando interlocuzioni con gli amministratori esterni affinché, nel limite delle loro possibilità, provino a contenere gli importi adeguandoli tempestivamente al variare dei prezzi delle materie prime. – Ci tiene a ribadire la presidente Gerosa, ripercorrendo quanto già fatto finora da Itea, che dinanzi a tale situazione non è di certo stata con le mani in mano – “Siamo molto preoccupati e in pensiero, e stiamo già facendo quanto in nostro potere per trovare adeguate soluzioni per andare incontro alle tante famiglie in difficoltà, ma non è facile. Siamo assolutamente disposti ad accogliere eventuali proposte, ove percorribili, che emergeranno dal confronto di lunedì.

In sede di incontro preannuncio che parleremo, però, anche di quei casi, e non sono pochi, in cui gli inquilini hanno smesso di pagare del tutto le spese condominiali, come da comunicazioni che iniziano ad arrivarci anche dagli amministratori, e ciò non è per me in alcun modo giustificabile. Tale atteggiamento, oltre a danneggiare la Società che si trova a farsi carico delle insolvenze, la mette nelle condizioni poi di dover agire direttamente sugli inquilini morosi secondo quanto previsto dalla legge, cosa che vorremmo evitare.

Un conto infatti è comprendere le difficoltà per i nostri inquilini di far fronte ai rincari e a spese più alte rispetto al passato, condizione che ci porta a cercare soluzioni idonee a mitigare la situazione; cosa diversa è invece quando un inquilino decide di non pagare più le spese condominiali, cosa questa inammissibile per Itea e irrispettosa verso tutte quelle famiglie che con sacrificio cercano di pagare almeno quanto riescono, mettendo a rischio gli equilibri economici del condominio che deve pagare i fornitori per non correre il rischio di subire l’interruzione dei servizi.”

“Ci vuole buon senso da parte di tutti e comprensione a 360 gradi del difficile momento storico che stiamo vivendo, e sono sicura che il confronto con il Comitato, che sarà sicuramente positivo, darà a entrambe le parti spunti positivi di riflessione”