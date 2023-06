ITEA SPA * “LA GIORNATA DEI VICINI PIÙ VICINI“: ZANOTELLI, « INIZIATIVA LODEVOLE, METTE IN RISALTO LE REALTÀ ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI »

17.40 - venerdì 9 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi l’inaugurazione a Rovereto: tante le attività in programma il 9 e 10 giugno all’insegna dei buoni rapporti di vicinato. Al via l’appuntamento con La Giornata dei Vicini più vicini. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con La Giornata dei vicini più vicini, l’iniziativa dedicata ai rapporti di buon vicinato, promossa sul territorio provinciale da Itea Spa con il patrocinio della Provincia di Trento, dei Comuni di Trento e Rovereto e con il supporto di Coop – SAIT. A organizzare le attività, che si terranno nei giorni 9 e 10 giugno in varie località del Trentino per proseguire poi lungo l’estate, varie associazioni e inquilini. Il “via” questo pomeriggio, a Rovereto, in via Pasqui, con il momento di apertura e di saluti organizzato dalla presidente della Società, Francesca Gerosa, e dal Consiglio di amministrazione, presenti i consiglieri Oscar Pallaoro e Michele Ravagni, alla presenza dell’Assessore provinciale Giulia Zanotelli, del Sindaco Francesco Valduga del Comune di Rovereto, della Vicepresidente Elisa Toniolli e il Direttore Michele Paissan della Cooperativa sociale Amalia Guardini e del Presidente del SAIT Renato Dalpalù.

Anche quest’anno, puntuale l’appuntamento con la Giornata dei vicini più vicini, l’iniziativa dedicata ai rapporti di buon vicinato, promossa sul territorio provinciale da Itea con il patrocinio della Provincia di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto, oltre che con il rinnovato sostegno della Coop – SAIT. Diversi gli eventi organizzati, in diverse località del Trentino, grazie alla preziosa partecipazione degli inquilini, che si sono fatti parte attiva assieme alle associazioni di quartiere. Il “via” della prima “due giorni”, il 9 e 10 giugno, si è tenuto questo pomeriggio a Rovereto, in via Pasqui, con la visita “guidata” della Cooperativa sociale Amalia Guardini, e il momento di apertura e di saluti organizzato dalla presidente, Francesca Gerosa, e dal Consiglio di amministrazione di Itea Spa, alla presenza delle diverse autorità intervenute.

“Nel ringraziare la Cooperativa Amalia Guardini che, aprendo le porte della propria struttura ai residenti di questo complesso, ha saputo cogliere appieno il senso di questa iniziativa che Itea continua a promuovere proprio per rafforzare i rapporti di buon vicinato e le reti di sostegno necessarie per una serena convivenza all’interno dei nostri stabili, mi preme elogiare la vivacità dello spirito che ha ispirato l’organizzazione di tutte le attività e le proposte arrivate per questa due giorni e per i prossimi appuntamenti dell’estate. La vitalità di tale festosa ricorrenza annuale comprova quanto sia pulsante, oltre che creativo e desideroso di attivarsi, il cuore di chi vive nelle realtà Itea, a coltivare un senso di civile convivenza e a tessere uno spirito di sana aggregazione” – sono queste le parole con cui la presidente Gerosa ha voluto aprire il suo discorso di saluti. –

“Lungi dal limitarsi a momenti di festa, tali giornate rappresentano una preziosa occasione per rinnovare il desiderio di stare assieme e per alimentare la tendenza a cementare la convivenza tra vicini, all’insegna del quieto vivere e del reciproco sostegno e rispetto. Tutti fattori necessari, a maggior ragione in un periodo foriero di questioni che richiedono la massima attenzione qual è quello che stiamo attraversando. Il percepire di persona tali virtuose attitudini rincuorano e soprattutto rinforzano questo Consiglio di amministrazione e la Società che rappresento nella determinazione di investire ogni energia nell’adempimento del servizio offerto all’intera comunità. Il nostro ringraziamento va dunque a tutti gli inquilini, i referenti condominiali, i circoli e le associazioni che spendono le loro energie per l’organizzazione dei diversi momenti che si terranno in queste due giornate e lungo tutta l’estate all’insegna dei buoni rapporti di vicinato e al tempo stesso a quelle realtà che non fanno mancare il loro supporto”.

“La giornata dei Vicini più Vicini è un’iniziativa lodevole organizzata da ltea alla quale ha aderito la cooperativa Amalia Guardini – ha sottolineato l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli – pensata per migliorare i rapporti di buon vicinato e per mettere in risalto le realtà all’interno degli immobili Itea e realtà come Amalia Guardini che mette al centro l’inclusività, la collaborazione e l’amicizia. Quello di oggi è un momento di festa, condivisione e confronto nel quale vengono illustrate le attività che il sodalizio porta avanti insieme ai propri utenti e ai ragazzi. Senza dubbio una realtà da prendere come esempio al pari di altre presenti in Trentino proprio perché sposa in pieno il significato di questo appuntamento: l’inclusività, la vicinanza e la solidarietà”.

“Esprimo l’apprezzamento della Città nei confronti di Itea che ha deciso di festeggiare la Giornata dei vicini qui, presso la cooperativa Amalia Guardini, un luogo dove la vicinanza e la prossimità assumono un significato particolare – queste le parole del Sindaco Francesco Valduga. – Qui si fa inclusione, si costruisce autonomia per una categoria di persone fragili, tutti progetti legati al dopo di noi e si fa comunità attraverso un bellissimo progetto quello degli orti sociali di san Marco e si parla di sostenibilità, di stili di vita, di relazione e costruzione di comunità e di conseguenza di futuro della comunità stessa”.

In contemporanea, oggi pomeriggio, hanno preso il via le altre attività previste per l’iniziativa, tra tornei di calcetto e momenti conviviali organizzati dall’associazione APPM in collaborazione con la Parrocchia e i residenti, a Campotrentino, in via Don Guetti a Trento. E diversi sono gli appuntamenti per il giorno successivo, sabato 10 giugno. A Mori, nel complesso in via Giovanni XXIII, si terrà la festa organizzata dal gruppo Albora, da alcuni capiscala e dal Circolo cittadino pensionati e anziani di Mori con iniziative per tutti i residenti. Lo stesso giorno ci si incontrerà a Riva del Garda, alla Sala Giacomo Sartori, coadiuvati dall’associazione Vivirione. Grigliata tra vicini a Villa Lagarina, in viale dei Tigli e passando a Trento, tutti insieme, al Villaggio Rosa in via Pascoli, per un aperitivo e pranzo in compagnia.

“Accompagnata dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai vari rappresentanti delle istituzioni coinvolte, – continua la presidente Gerosa – porteremo il nostro saluto e quello delle istituzioni che avranno piacere di partecipare, ad ogni evento in programma. Questo, non solo per assistervi, ma, soprattutto, per far percepire la presenza della Società nelle varie realtà abitate dai suoi inquilini”.

Una presenza, ritenuta fondamentale da questo Consiglio di Amministrazione, che è stata costante per tutto il 2022 grazie anche ai più di 100 sopralluoghi organizzati presso i complessi abitativi di Itea e che prosegue, con la stessa assiduità, nel corso di quest’anno.