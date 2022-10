ITEA * 100 ANNI A RIVA DEL GARDA (TN): PRESIDENTE GEROSA, « FESTEGGIATO L’ANNIVERSARIO, CON INQUILINI E VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE “VIVIRIONE” »

20.56 - sabato 01 ottobre 2022

Sabato 1° ottobre: Itea festeggia i suoi 100 anni a Riva del Garda con gli inquilini e i volontari dell’associazione Vivirione. Rinnovato appuntamento con la Giornata dei Vicini più vicini nel quartiere 2 Giugno a Riva del Garda Gerosa: “Incontrare i nostri inquilini è per noi un valore aggiunto e di crescita” Fra le numerose attività messe in campo per festeggiare i 100 anni di Itea, dopo le feste di fine luglio a Trento, torna l’appuntamento con la Giornata dei Vicini più vicini che si è tenuto oggi pomeriggio nel quartiere 2 Giugno a Riva del Garda. Un momento di festa fortemente sentito dagli abitanti e dai volontari dell’associazione del quartiere che si sono da subito attivati per prendere parte ai festeggiamenti e celebrare l’importante ricorrenza di quest’anno con la Società, presente nel quartiere fin dalla sua nascita e ancora oggi con molti alloggi in gestione.

Per l’occasione è stata organizzata anche qui un’edizione speciale della “Festa dei vicini più vicini” con momenti di incontro e di convivialità, ritenuti ingredienti importanti e fondamentali per favorire, rinsaldare e accrescere i rapporti sociali e migliorare la vivibilità del quartiere. Le varie attività hanno preso avvio nel primo pomeriggio e all’iniziativa hanno partecipato la Presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa, e la Vicesindaco del comune di Riva del Garda, Silvia Betta, che hanno colto l’occasione per confrontarsi su tematiche importanti per il quartiere e che stanno a cuore alla Società e all’amministrazione comunale.

“Momenti come questi sono davvero preziosi per noi, per Itea, perché ci consentono di conoscere i nostri inquilini e la realtà in cui vivono, e incontrarli è per noi un valore aggiunto e di crescita – ricorda la presidente Gerosa intervenuta all’iniziativa per rivolgere un caloroso saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti , alla presidente, Rosita Carbone, e ai volontari che ne hanno curato l’organizzazione. – “Sappiamo che nell’ultimo periodo il quartiere ha dovuto fare fronte ad alcuni episodi spiacevoli che hanno richiesto e richiedono l’impegno di tutte le realtà presenti nel quartiere per essere risolti. Da parte nostra c’è la volontà e l’interesse di trovare assieme soluzioni adeguate e attivare una stretta sinergia con tutte le forze dell’ordine per garantire a chi vive nel rispetto degli altri quella serenità che non può essere minata in alcun modo da chi vive nell’illegalità”.

Itea, nata nel 1922 come Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), si è sempre impegnata, adattandosi alle diverse condizioni storiche, economiche e sociali, per rispondere al meglio al “bisogno casa” della comunità trentina. In questo secolo di attività la sua mission non si è fermata unicamente alla messa a disposizione di un alloggio adeguato, ma ha sempre dato rilevanza alla sicurezza e al benessere abitativo dei suoi inquilini, volgendo lo sguardo e l’attenzione al contesto circostante, più ampio: il quartiere con le sue reti e relazioni sociali esistenti.

Viene da sé che, come in una grande famiglia, oggi a partire dalle ore 15.00, Itea e i tanti abitanti del quartiere, grandi e piccini, si sono trovati presso la Sala Sartori di piazza Mimosa per festeggiare al meglio una giornata speciale dei vicini più vicini dedicata ai 100 anni di Itea. Il pomeriggio è iniziato con laboratori per bambini organizzati dall’associazione Vivirione e dai suoi volontari, residenti nel quartiere, e si è conclusa con un momento conviviale.