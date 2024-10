“ITASOLIDALE“ * “ENERGIE DI COMUNITÀ”: «AL VIA IL BANDO PER COFINANZIARE CON IL CROWDFUNDING PROGETTI DEL TERZO SETTORE, LE CANDIDATURE ENTRO IL 29/11»

09.11 - mercoledì 16 ottobre 2024

ITASolidale lancia la quarta edizione del bando “Energie di Comunità” per progetti promossi dal Terzo Settore. Dopo il successo delle tre precedenti edizioni dell’iniziativa, ITASolidale rilancia il bando “Energie di Comunità”, con l’obiettivo di sostenere gli enti del terzo settore impegnati nel miglioramento della qualità della vita di persone in gravi condizioni di salute. C’è tempo fino al 29 novembre 2024 alle ore 12 per presentare il proprio progetto tramite il network dedicato su Produzioni dal Basso e accedere all’opportunità di cofinanziamento.

La quarta edizione del bando “Energie di Comunità” è ufficialmente al via. Promosso da ITASolidale ets, organizzazione no-profit creata da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e il Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS, il bando ha l’obiettivo di cofinanziare tramite crowdfunding progetti del Terzo Settore, mirati a migliorare la qualità della vita di persone che affrontano gravi condizioni di salute.

C’è tempo fino alle ore 12 del 29 novembre 2024 per candidare il proprio progetto tramite il network dedicato su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – e accedere così all’opportunità di cofinanziamento da parte di ITASolidale, che scatterà non appena ogni campagna avrà raggiunto in crowdfunding il 50% dell’obiettivo economico previsto. ITASolidale ha stanziato per l’iniziativa un plafond complessivo di 20.000 euro e ogni progetto potrà essere cofinanziato per un massimo di 5.000 euro.

ITAS Mutua sostiene gli enti del Terzo Settore anche tramite ITAS Academy, un programma formativo per il non profit inaugurato su Attiviamo Energie Positive, la piattaforma di Produzioni dal Basso dedicata alla formazione. A tal proposito, domani 16 ottobre alle ore 11:00, il bando verrà presentato ufficialmente attraverso un webinar live.

Attraverso il bando, ITASolidale intende offrire un supporto concreto agli enti del Terzo Settore impegnati in diversi ambiti, come la gestione e cura di strutture di accoglienza per pazienti e familiari che si spostano per sottoporsi a terapie specialistiche. Il bando mira anche a sostenere la realizzazione di attività di ascolto, counselling e supporto psicologico, così come attività ricreative e di intrattenimento per i pazienti e le loro famiglie. Tra le iniziative finanziabili vi sono anche attività ludico-ricreative, programmi di accoglienza o soggiorni di sollievo per persone affette da malattie gravi e per i loro familiari, oltre a progetti di formazione e sensibilizzazione rivolti a chi affronta queste difficili condizioni di salute.

I progetti presentati saranno esaminati da una commissione dedicata di ITASolidale, che valuterà quelli più meritevoli e in linea con gli obiettivi del bando, che avranno così l’opportunità di avviare la propria campagna di crowdfunding e accedere al cofinanziamento offerto dall’iniziativa.

