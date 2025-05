ITAS TRENTINO VOLLEY * TRENTO: « IN PIAZZA DUOMO I FESTEGGIAMENTI CON LA COPPA DI CAMPIONI D’ITALIA»

20.44 - venerdì 9 maggio 2025

Piazza Duomo e Trentino Volley, due fra i simboli più conosciuti e prestigiosi di Trento e del Trentino, questa sera erano una cosa sola per celebrare il sesto scudetto della storia gialloblù nel tripudio generale dei tifosi che, a quaranta ore di distanza dalla vittoria di gara 4 di Finale Play Off all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, hanno potuto finalmente abbracciare i propri beniamini.

Oltre un migliaio i fans che si sono ritrovati sotto la Fontana del Nettuno accogliere i nuovi Campioni d’Italia; sul palco allestito per l’occasione sono così saliti tutti i protagonisti della splendida cavalcata gialloblù: staff, giocatori e dirigenti. Il pubblico presente non si è fatto assolutamente pregare per intonare cori o lasciarsi andare ad autentici boati e applausi: il modo migliore per mettere il sigillo ad una grande annata sportiva, la venticinquesima assoluta per Trentino Volley – la quarta consecutiva che ha regalato un titolo da mettere in bacheca.

E dopo i ringraziamenti di rito delle istituzioni locali (cittadine e provinciali) c’è stato spazio per autografi, selfie e abbracci. Per i gialloblù ora un weekend libero prima dell’incontro con le autorità comunali (lunedì alle ore 11.30 a Palazzo Geremia) e la cena di fine stagione che sancirà di fatto il rompete le righe.

Foto: Marco Trabalza