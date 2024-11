ITAS TRENTINO – VOLLEY * SUPERLEGA: « SÙBITO UN SECCO 3-0, MINT MONZA SCONFITTA IN 71 MINUTI DI GIOCO»

20.15 - domenica 24 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La corsa spedita dell’Itas Trentino nella classifica della regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 non conosce soste nemmeno quando di fronte si presenta l’avversario che nella precedente stagione l’aveva fatta soffrire di più. Questa sera alla ilT quotidiano Arena i Campioni d’Europa hanno infatti confermato il loro buon momento di forma, ottenendo in appena 71 minuti di gioco i tre punti in palio contro la Mint Vero Volley Monza.

Ai brianzoli, reduci da tre vittorie consecutive e già giustizieri dei gialloblù nelle ultime edizioni di Play Off Scudetto e Coppa Italia, non è stata praticamente mai data la possibilità di replicare; pur priva di Kozamernik, la formazione gialloblù è riuscita infatti a offrire una prestazione molto convincente in ogni fondamentale, scattando ottimamente dai blocchi di partenza in ogni singolo set. Con Rychlicki scatenato a rete (alla fine mvp con 18 punti personali, l’80% in attacco, un ace ed un muro) e la coppia di posto 4 Michieletto-Lavia (a segno venticinque volte in due) ispiratissima, sia in prima sia in seconda linea, la squadra di Soli ha imposto un ritmo altissimo all’incontro che gli avversari non hanno mai retto, lasciando ben presto la contesa nei primi due parziali e lottando un po’ di più grazie all’innesto di Marttila (6) nel terzo periodo.

Il successo consente anche all’Itas Trentino di poter giocare il quarto di finale di Coppa Italia 2025 (il 29 dicembre) fra le mura amiche; grazie ai tre punti appena conquistati, i gialloblù sono infatti sicuri di chiudere il girone d’andata fra le prime quattro della classifica.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino deve fare a meno di Kozamernik e Bartha, ragion per cui nello starting six in diagonale a Flavio al centro della rete c’è spazio per il giovane Pellacani; Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori e Laurenzano libero completano lo schieramento. La Mint Vero Volley Monza risponde con Kreling in regia, Szwarc opposto, Zaytsev e Rohrs schiacciatori, Beretta e Averill centrali e Gaggini libero.

In apertura di match sono i padroni di casa a provare a scappare più volte (4-2 e 7-5) grazie ai break point realizzati dalla coppia di martelli di posto 4, ma è il muro di Flavio su Zaytsev ad allargare veramente la forbice (10-7), con i gialloblù che poi sono bravi a tenere a debita distanza l’avversario con Rychlicki (13-9 e 15-12). Due ace di Michieletto regalano il +6 (19-13) e rendono inutile il time out speso da Eccheli; i Campioni d’Europa viaggiano sicuri verso la vittoria del primo set (23-15) con un servizio ancora incisivo (battuta punto di Sbertoli). Il cambio di campo arriva sul 25-15 dopo un errore di Zaytsev e un altro attacco punto di Kamil.

Il copione non varia nel secondo parziale, con Rychlicki che fa subito la voce grossa a rete ed in battuta, ispirando il primo tentativo di fuga trentino (7-3) che costringe Monza a rifugiarsi subito verso la propria panchina. Alla ripresa, è ancora gialloblù il graffio in fase di break point (11-5 e 14-7), con Lavia su di giri in attacco anche grazie agli assist precisi di Sbertoli. Monza si innervosisce, è molto imprecisa in tutti i fondamentali e presta il fianco ad un ulteriore allungo dei locali (17-8). L’Itas Trentino gestisce bene anche in questo caso il cospicuo vantaggio (21-14) e si porta sul 2-0 già sul 25-16 (ancora a segno Rychlicki).

Più equilibrato l’avvio di terzo set, con la Mint Vero Volley che regge bene il punto a punto (3-2 e 7-6), evidentemente spronata dai cambi di Eccheli. Lavia stringe la diagonale, disegna il +3 (9-6, time out brianzolo) e Trento scappa via, di nuovo, in maniera definitiva: 11-6 con Flavio e poi 16-12 con Rychlicki, dopo che gli ospiti avevano provato a rialzare la testa con Marttila (14-12).

L’occasione per chiudere velocemente il discorso è troppo ghiotta e i gialloblù la colgono subito (20-15, 22-16) senza attendere oltre: Michieletto stringe la diagonale e spinge i suoi verso il secondo 3-0 consecutivo in casa, che arriva sul 25-20 (sempre Rychlicki a chiudere).

“Questa sera tante cose hanno funzionato molto bene, consentendoci di centrare il nostro obiettivo che è proprio quello di far crescere la nostra pallavolo, mettendo insieme tanti frammenti di ciò che riusciamo a fare a meglio – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli al termine della partita – . In particolare, abbiamo impresso grande forza con il servizio, lavorando di conseguenza molto bene anche con muro e difesa, ma pure con l’attacco di cambiopalla, grazie anche ad un’ottima ricezione. È stata una prestazione completa, con un livello di attenzione non indifferente, dovuto probabilmente anche all’assenza di Kozamernik perché i ragazzi hanno immediatamente capito che bisognava fare qualcosa in più per sopperire alla sua mancanza in starting six. Marco Pellacani l’ha in ogni caso sostituito ottimamente; complimenti a lui e alla squadra per quello che ha fatto oggi e per come sta affrontando questa parte iniziale di stagione”.

L’Itas Trentino tornerà in campo alla ilT quotidiano Arena di Trento già mercoledì 27 novembre per giocare l’anticipo dell’undicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca contro Padova, resosi necessario perché nella data originaria (8 dicembre) i gialloblù saranno già in Brasile per disputare il Mondiale per Club. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30; gara compresa in abbonamento, prevendita biglietti già attiva.

Di seguito il tabellino dell’incontro valido per la nona giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza 3-0

(25-15, 25-16, 25-20)

ITAS TRENTINO: Pellacani 5, Sbertoli 3, Lavia 11, Flavio 8, Rychlicki 18, Michieletto 14, Laurenzano (L); Gabi Garcia. N.e. Bristot, Pesaresi, Magalini, Sandu, Bartha e Acquarone. All. Fabio Soli.

MINT VERO VOLLEY: Beretta 1, Kreling 1, Zaytsev 5, Averill 5, Szwarc 11, Rohrs 2, Gaggini (L); Marttila 6, Di Martino 3. N.e. Lee, Lawani, Mancini, Picchio. All. Massimo Eccheli.

ARBITRI: Brunelli di Falconara Marittima (Ancona) e Pozzato di Bolzano.

DURATA SET: 22’, 23’, 26’; tot 1h e 11’.

NOTE: 3.695 spettatori, per un incasso di 26.496 euro. Itas Trentino: 4 muri, 6 ace, 14 errori in battuta, 2 errori azione, 66% in attacco, 62% (21%) in ricezione. Mint Vero Volley: 2 muri, 3 ace, 10 errori in battuta, 6 errori azione, 38% in attacco, 35% (10%) in ricezione. Mvp Rychlicki.

*

Foto: Marco Trabalza