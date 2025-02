ITAS TRENTINO VOLLEY * SUPERLEGA: «OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA IN “REGULAR SEASON”, 3-0 A MONZA SULLA “MINT VERO VOLLEY”»

23.17 - sabato 15 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La corsa lanciata dell’Itas Trentino maschile verso il primo posto in classifica in SuperLega Credem Banca 2024/25 prosegue anche in Brianza, al termine dell’anticipo del ventesimo turno di regular season. Questa sera la formazione gialloblù ha infatti espugnato l’Opiquad Arena di Monza, regolando col massimo scarto (3-0) il fanalino di coda Mint Vero Volley.

L’ottava vittoria consecutiva in campionato, la diciassettesima assoluta del suo torneo, porta in calce soprattutto la firma del muro (a segno 14 volte in tre set) e consente ai Campioni d’Europa di ritrovare temporaneamente la vetta della graduatoria, appaiando Perugia che potrà riappropriarsi della leadership solitaria nel caso vincesse almeno due set nel match casalingo con Milano. Attenti e determinati sin dai primi scambi, i gialloblù hanno preso in mano le redini del gioco e del punteggio già a meta del primo set, senza più lasciarle sino in fondo, non solo grazie a quanto a fatto a rete con i tanti block realizzati (quattro solo di Lavia e tre a testa per Flavio e Rychlicki, i migliori in campo), ma anche per l’incisività offerta in attacco (61% di squadra con appena tre errori), che ha potuto contare sui picchi degli stessi Kamil (15 punti col 75%), Daniele (15 col 59%) e del centrale brasiliano (11 col 70% in primo tempo). Di fronte a questa potenza di fuoco, i brianzoli sono riusciti a rispondere solo nella prima parte del set d’apertura e in quella centrale del secondo, risalendo da 19-13 a 19-18, prima di lasciare definitivamente spazio agli ospiti.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si presenta a Monza con lo stesso starting six proposto da Soli nel primo set di martedì a Chaumont: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Bartha e Flavio centrali e Laurenzano libero. La Mint Vero Volley risponde con Kreling al palleggio, Frascio opposto, Rohrs e Marttila in banda, Beretta e Averill al centro, Gaggini libero. L’avvio è molto equilibrato (4-4 e 8-8), senza che nessuna delle due squadre riesca ad ottenere più di un punto di vantaggio; ce la fa in seguito Trento, grazie a due muri consecutivi: Rychlicki su Rohrs e Lavia su Frascio per il 14-11 che costringe l’allenatore Eccheli a interrompere il gioco. Alla ripresa sono sempre i gialloblù a dettare il ritmo (17-14 e 21-16) con il muro ma anche con gli attacchi dell’opposto di origine lussemburghese. L’1-0 esterno nel computo dei set arriva quindi in fretta, già sul 25-20 con anche Lavia in bella evidenza: sua la pipe che manda le squadre al cambio di campo.

L’Itas Trentino parte bene anche nel secondo parziale (4-1 e 7-2), grazie all’ottimo lavoro a rete di Bartha e Sbertoli e alla costanza di Rychlicki. Il martello di posto 1 e 2 è in grande serata e guida i compagni all’ulteriore allungo (12-6), situazione che costringe il tecnico di casa a spendere in fretta i suoi due time out a disposizione. Alla ripresa è sempre un monologo gialloblù (15-9 e 19-13), prima che Rohrs trovi un buon paio di servizi che mettono alle corde il sistema di cambiopalla degli ospiti (19-16) e che costringono Soli ad interrompere il gioco. Dopo la sosta è ancora il tedesco a mettere pressione con la battuta; Trento soffre sino al 19-18, poi viene a capo della situazione ancora col muro di Flavio (23-20) e con quello di Rychlicki (25-21).

Sul 2-0 Monza abbassa la tensione e subisce nuovamente l’affondo dei Campioni d’Europa, che sempre col muro scappano via subito (3-1 e 5-2). I padroni di casa faticano in tutti i fondamentali e Trento ne approfitta per allungare ulteriormente (11-3 e 15-8) con anche Kozamernik in campo. Il 3-0 arriva già sul 25-15, con i due allenatore che ruotano gli effettivi, forse anche pensando ai prossimi importanti impegni che li attendono a breve.

“Ci eravamo chiesti alla vigilia di fare il massimo da qui fino alla fine della regular season per provare a raccogliere il miglior risultato possibile e stasera siamo stati all’altezza delle nostre aspettative – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli al termine dell’incontro – . Partite come queste nascondono sempre insidie, soprattutto se non riesci sempre ad imporre il tuo ritmo; ce l’abbiamo fatta perché la squadra ha offerto in ogni fondamentale tanta qualità, riuscendo a semplificare il compito odierno. Teniamoci quindi stretto quanto mostrato in attacco, in battuta, ma anche in difesa dove abbiamo sempre mostrato l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto quantità e qualità, mettendo in campo una bella pallavolo; per questo ai giocatori stasera vanno fatti davvero grandi complimenti”.

Per l’Itas Trentino il prossimo impegno ufficiale è in calendario solo fra quattro giorni: mercoledì 19 febbraio a Trento alle ore 20.30 arriverà il momento del recupero del dodicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca contro Cisterna Volley, che originariamente si sarebbe dovuto giocare il 15 dicembre. Prevendita biglietti già attiva.

Di seguito il tabellino dell’anticipo della ventesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera all’Opiquad Arena di Monza.

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3

(20-25, 21-25, 15-25)

MINT VERO VOLLEY: Averill 8, Kreling, Marttila 6, Beretta 3, Frascio 7, Rohrs 10, Gaggini (L); Mancini, Picchio (L), Di Martino 1, Lee 1, Szwarc. N.e. Pertoldi, Juantorena. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 15, Bartha 4, Sbertoli 2, Michieletto 12, Flavio 11, Rychlicki 15, Laurenzano (L); Kozamernik 1, Magalini 1, Gabi Garcia, Acquarone, Pellacani 1. N.e. Pesaresi. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Giardini di Verona e Goitre di Torino.

DURATA SET: 25’, 27’, 26’; tot 1h e 18.

NOTE: 2.881 spettatori. Mint Vero Volley: 4 muri, 10 ace, 4 errori in battuta, 2 errori in attacco, 34% in attacco, 49% (25%) in ricezione. Itas Trentino: 14 muri, 2 ace, 12 errori in battuta, 3 errori in attacco, 61% in attacco, 46% (27%) in ricezione. Mvp Flavio.

*

Foto: Marco Trabalza