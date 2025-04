ITAS MUTUA * ASSEMBLEA DELEGATI: «BILANCIO 2024, LA RACCOLTA PREMI SI ATTESTA A 1,3 MILIARDI DI EURO (1,2 MILIARDI NEL 2023)»

18.25 - martedì 29 aprile 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea dei Delegati di ITAS Mutua approva all’unanimità il bilancio 2024.

All’ITAS Forum di Trento riuniti da tutta Italia i rappresentanti degli oltre 922 mila soci assicurati della Compagnia. Importante rafforzamento della solidità patrimoniale (234% Solvency ratio), capitale di vigilanza di Gruppo pari a 1 miliardo e utile netto a 54 milioni (28,7 nel 2023).

Annunciato l’avvicendamento alla guida delle due società controllate dalla Mutua: Giuseppe Consoli diventa il nuovo Presidente di ITAS Vita, mentre Fabrizio Lorenz guiderà ITAS Pay.

Si è svolta oggi, presso l’ITAS Forum, l’Assemblea generale dei delegati di ITAS Mutua, il momento più importante nella vita democratica della Compagnia, che ha visto 157 delegati sui 182 in carica, pari all’86%, 2 soci sovventori partner e 6 soci sovventori, riuniti in rappresentanza di oltre 922 mila soci assicurati.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2024 che ha centrato gli obiettivi del piano industriale in termini di crescita e redditività, testimoniando il forte dinamismo del Gruppo e della sua estesa rete di agenti, subagenti, collaboratori e partner bancari.

Nel corso del suo intervento, il Presidente di ITAS Mutua Luciano Rova ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso del 2024: “I numeri del bilancio 2024 testimoniano l’efficacia e la validità del modello mutualistico in ambito assicurativo. Un modello che rappresenta la peculiarità di ITAS da oltre 200 anni e sempre più diffuso e apprezzato a livello europeo dove viene adottato da importantissimi player assicurativi.

Siamo quindi orgogliosi dei risultati economici della Compagnia e lo siamo altrettanto per i 42 progetti mutualistici realizzati nel 2024 in tutta Italia a beneficio di oltre 10 mila persone. Questi dati testimoniano che la nostra missione resta la stessa di sempre: creare valore economico per creare anche valore sociale. Ciò significa investire sulla vicinanza alle persone, anche attraverso incontri sui territori che, tra il 2024 e i primi mesi del 2025, ci hanno permesso di dialogare direttamente con oltre 1.000 soci assicurati.

Tutto questo senza trascurare il valore dell’innovazione digitale: prodotti smart e velocità di gestione in diversi processi, come ad esempio l’apertura di un sinistro, sono necessari per liberare tempo e risorse da dedicare a chi ogni giorno sceglie di affidarsi a ITAS. Anche per questo abbiamo messo a punto un ‘Competence center’ interno, con risorse giovani e preparate, dedicato all’approfondimento delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel nostro campo”.

Le parole del Presidente trovano conferma nella filosofia che ha guidato il nuovo Piano industriale “La crescita siamo noi”, che punta ad uno sviluppo per linee interne ambizioso su tutto il territorio, che prevede – tra l’altro – l’apertura di 1 agenzia al mese per i prossimi 3 anni. Un servizio di prossimità, fedele al nuovo posizionamento di brand della Compagnia, espresso dal nuovo payoff “ITAS Mutua, l’assicurazione che ci unisce”, e al valore del capitale umano ITAS, composto da 747 dipendenti, 613 agenti e oltre 4200 collaboratori.

“Scelte di continuità – ha commentato il Presidente Rova – che valorizzano due figure di alto profilo e centrali per la comunità ITAS quali quelle di Giuseppe Consoli e Fabrizio Lorenz e che garantiscono il fondamentale presidio di due società strategiche per il nostro Gruppo”.

I PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Venendo all’analisi dei principali dati del bilancio 2024, la raccolta premi complessiva (compresi quindi anche i contratti di investimento) si attesta a 1,3 miliardi di euro (1,2 miliardi nel 2023). Nel settore danni l’esercizio appena concluso ha visto una sostenuta e generalizzata crescita del volume d’affari, sopra la media di mercato e complessivamente pari al +10,1%. La crescita dei premi è stata particolarmente dinamica nel comparto Auto (+18%), mentre nei rami Non Auto l’incremento è stato del 5% raggiungendo i 521 milioni di euro (496 milioni nel 2023).

Anche il segmento vita ha fatto registrare nel 2024 buone performance di sviluppo. La raccolta complessiva dei premi si assesta infatti a 364 milioni di euro con una crescita del 6,8% rispetto all’esercizio precedente, trainata dalle ottime performance dei rami welfare in generale.

Plurifonds, il fondo pensione aperto di ITAS Vita S.p.A., si conferma uno dei più importanti fondi pensione del mercato, registrando un incremento straordinario sia nei contributi (+15% rispetto all’anno precedente) sia nel numero di aderenti che, crescendo del 10% rispetto al

2023, raggiungono quota 131 mila, con una forte adesione soprattutto da parte degli under 30. Da quest’anno Plurifonds è stato anche classificato come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali a testimonianza dell’attenzione della Compagnia nei confronti delle tematiche di sostenibilità.

“Il 2024 è stato un anno di soddisfazione per ITAS – ha commentato l’Amministratore delegato e Direttore generale Alessandro Molinari – con risultati che confermano la solidità del nostro Gruppo, sia nelle dimensioni raggiunte dal nostro Patrimonio netto – che sale a 697 milioni di euro – sia negli indici di solvibilità tra i più alti di tutto il mercato assicurativo. Questi dati testimoniano l’ottimo lavoro svolto da tutti i protagonisti del mondo ITAS: governance, management, dipendenti e rete agenziale.

Quest’ultima ha dimostrato di essere capace di calare sui territori le linee strategiche della Compagnia, mettendo in campo l’ormai comprovata professionalità consulenziale”. Ha proseguito l’Amministratore delegato: “L’ultimo rating dell’agenzia Fitch (2024: BBB+ con outlook positivo) rappresenta un’ulteriore dimostrazione della forza nel nostro modello di business. Pertanto continueremo a perseguire una crescita sostenibile, equilibrata e soprattutto radicata sul territorio, nell’ambito del nostro piano industriale.

L’attuale periodo di grande volatilità sui mercati finanziari – ha concluso Molinari – consiglia peraltro di mantenersi prudenti negli investimenti ed è più che mai opportuno conservare i propri risparmi nelle polizze vita, strumenti finanziari che più di ogni altro garantiscono stabilità del capitale e, al contempo, rendimenti interessanti”.

L’Assemblea ha visto il benvenuto ufficiale ai 15 nuovi delegati nominati durante le recenti assemblee parziali, che portano complessivamente a 182 il numero dei rappresentanti dei soci assicurati.

L’occasione di confronto tra i partecipanti si è conclusa con la consegna del consueto omaggio per la partecipazione, quest’anno realizzato da Laboratorio Sociale di Trento (cooperativa che accoglie e gestisce i servizi diurni delle persone con disabilità) e Noi per Voi di Firenze (associazione di genitori di bambini oncologici): un segnale concreto per sostenere l’economia solidale del territorio e dare ancora più valore allo spirito mutualistico che caratterizza ITAS dal 1821.