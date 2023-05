ITALIA VIVA TRENTINO * “RENEW EUROPE“ – LE TAPPE DI MAGGIO: « VIVIBILITÀ IN MONTAGNA, CON CONZATTI E SEN. PATTON, L’INCONTRO A MALÈ (8/5 – 20.00) »

11.43 - martedì 2 maggio 2023

Il mese di maggio vede le ultime 3 tappe del Tour SCELTA di Italia Viva Trentino – ReNew Europe a Malè, Cavalese e Predazzo rispettivamente l’8, il 15 e il 22. Il tour si concluderà con un grande incontro/convegno a Trento lunedì 29 maggio. “La nostra SCELTA – dice Donatella Conzatti, senatrice XVIII Legislatura e coordinatrice regionale di Italia Viva – si fa sempre più consapevole e ricca di contenuti. Politicamente, con l’adesione all’Alleanza Democratica e Autonomista, noi i liberal democratici abbiamo ribadito di voler coltivare una cultura di governo lontana tanto dai sovranismi di destra che dai populismi e abbiamo messo ‘la palla al centro’ dopo il buon 8,4% che i trentini hanno voluto assegnarci alle politiche del 2022”.

Conzatti specifica: “Alle elezioni europee del 2024 ci presenteremo con ReNew Europe. Siamo infatti europeisti ed autonomisti. Sappiamo che le transizioni ambientali, energetiche e digitali sono priorità urgenti e che il PNRR va completato senza ulteriori indugi. Crediamo che la nostra società debba diventare pienamente paritaria, una comunità in cui i servizi garantiscano a ciascuno di partire dalla stessa linea di partenza, avendo le medesime opportunità – di studio, di cura, di lavoro, di welfare – e di arrivare alla meta che ciascuno liberamente si prefigge in base a impegno e talenti individuali. Crediamo in una società inclusiva in cui donne e uomini, giovani e meno giovani, periferie e centri abbiano la medesima voce. La nostra SCELTA è quella di dedicare tempo a chi abita in Trentino per costruire assieme un nuovo Trentino ricco dei valori repubblicani in cui crediamo”.

LUNEDÌ 8 MAGGIO A MALÈ alle ore 20.00 presso la Sala Municipio (3’ piano, piazza Regina Elena)

Donatella Conzatti, senatrice XVIII Legislatura, dialoga con Pietro Patton, senatore XIX Legislatura e molti esperti moderati dalla giornalista de Il nuovo Trentino, Elena Baiguera Beltrami.

La riflessione si svilupperà attorno al tema della VIVIBILITA’ IN MONTAGNA. L’incontro delineerà proposte e pareri per: riassorbire le differenze di opportunità tra Valli e Città; garantire buoni servizi digitali anche in tema di sanità; promuovere la cultura del buon vivere in montagna; cogliere e realizzare i nuovi traguardi di coesione e libertà che l’Europa ci pone; individuare delle linee guida per vivere e sviluppare lavoro e turismo guidati.

“Il tutto – dice Conzatti – guidati da uno spirito autonomista curioso, tipico di chi un passo dopo l’altro vuole raggiungere la vetta”.

Ne parlano in una tavola rotonda:

• SALUTE E SERVIZI DIGITALI – Marco Combetto, esperto in tecnologie digitali

• CULTURA della MONTAGNA – Claudia Stangoni e Catia Nardelli, TrentinAvventura

• EUROPA – Emanuele Corn, docente di diritto penale, Università di Trento e Università Antofagasta (Cile)

• LAVORO – Giuseppe Panizza, imprenditore e Riccardo Lucatti, CEO

• TERRITORIO – Roberto Sani, consulente marketing territoriale

• AUTONOMIA –Pietro Patton, senatore della Repubblica

Da segnare in agenda anche gli incontri di:

– LUNEDI 15 MAGGIO A CAVALESE alle ore 20.00 presso la Saletta della Biblioteca (via Guglielmo Marconi, 10). Donatella Conzatti dialogherà di “SCELTA PARITARIA” con l’On. Elena Bonetti, già Ministra per la famiglia e le pari opportunità.

– LUNEDÌ 22 MAGGIO A PREDAZZO alle ore 20.00 presso la Sala Rosa del Municipio (piazza SS. Filippo e Giacomo, 3). Donatella Conzatti dialogherà con l’On. Luigi Marattin membro e già Presidente della Commissione finanze della Camera dei Deputati. Al centro dell’incontro la “SCELTA DI SVILUPPO” e quindi DEF, PNRR e Riforma fiscale.

– LUNEDI 29 MAGGIO A TRENTO alle ore 20.00 incontro/convegno finale a chiusura del tour di Italia Viva Trentino – Renew Europe.

