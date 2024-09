ITALIA NOSTRA – SEZIONE TRENTINA * PROGRAMMI: «ASSEMBLEA ELETTIVA 2024 E CONFERENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FONDAZIONE CARITRO (14/9 – 9.00)»

07.39 - martedì 10 settembre 2024

È in programma sabato 14 settembre alle ore 9,00 presso la sala della Fondazione CARITRO, in via Calepina 1, Trento l’Assemblea elettiva della Sezione trentina di Italia Nostra.

L’assemblea è organizzata in due momenti: nella parte iniziale si farà il punto sulla situazione della Sezione, con il riepilogo dell’attività svolta, la presentazione dei programmi per l’attività futura e la relativa discussione. Verranno poi espletate le procedure relative alla votazione e allo spoglio dei voti.

La seconda parte sarà dedicata ad un approfondimento riguardante le problematiche legate al cambiamento climatico, dall’ambito globale al locale, con due qualificati relatori:

Sara Segantin e Roberto Barbiero.

Sarà possibile seguire online l’assemblea e la conferenza collegandosi al seguente link zoom:

Manuela Baldracchi

Presidente