ITALIA NOSTRA – SEZIONE TRENTINA * “BAR E APRÉS SKI“: «”SCEMPIO NAMBINO 1″, INIZIATI I LAVORI A MALGA ZANGOLA A MADONNA DI CAMPIGLIO»

13.37 - sabato 3 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

“Scempio Nambino 1” – Iniziati i lavori a Malga Zangola a Madonna di Campiglio. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del progetto «Bar e Aprés ski» del gruppo «5 Club Mdc» di Milano, presso Malga Zangola a Madonna di Campiglio. Già dalla dimensione dei ponteggi installati, possiamo immaginare lo squilibrio che verrà introdotto in un ambiente di montagna quale la Piana di Nambino.

Italia Nostra – che già in tempo utile per lo stop al progetto aveva preso una netta posizione critica (sia per lo scempio paesaggistico-ambientale che per l’aspetto anticulturale e di annullamento del carattere identitario del luogo) – documenterà fotograficamente le varie fasi dei lavori ed invierà le relative immagini ai media locali.

Presidente Manuela Baldracchi