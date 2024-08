ITALIA NOSTRA – SEZIONE TRENTINA * “APRÈS SKY BAR”: «SCEMPIO NAMBINO 2, PROSEGUONO I LAVORI DI MALA ZANGOLA A MADONNA DI CAMPIGLIO»

11.11 - lunedì 26 agosto 2024

“Scempio Nambino 2″ – Proseguono lavori di Mala Zangola a Madonna di Campiglio. Proseguono celermente i lavori per la realizzazione dell’ “Après sky bar” del gruppo “5 Club Mdc” di Milano, alla malga Zangola di Madonna di Campiglio: uno scatolone dalle dimensioni di 30×10 metri ed altezza 7, davanti al quale si può vedere la predisposizione della sottostruttura della spianata di 1.500 metri quadrati destinata a zona relax e ballo, definita “la spiaggia”, per il turista “che non si accontenta” del semplice e genuino rapporto con la natura e con la specificità del luogo.

Manuela Baldracchi

Presidente