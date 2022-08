“ITALEXIT PER L’ITALIA” * ELEZIONI 25/9: « A TRENTO COMIZIO DEL SEGRETARIO POLITICO ON. PARAGONE DEL PARTITO NAZIONALE, IL 12/8 IN PIAZZA DUOMO (ORE 17.00) »

16.18 - giovedì 11 agosto 2022

Incontro con il senatore Gianluigi Paragone Segretario del partito politico nazionale ITALEXIT PER L’ITALIA alle ore 16.00 in Piazza Duomo a Trento al civico n° 3 il giorno 12 agosto 2022.

Seguirà alle ore 17.00 un comizio/incontro del Senatore con i simpatizzanti e i candidati del Trentino Alto Adige Südtirol.

Il Senatore Gianluigi Paragone sarà a Trento per la campagna della raccolta firme per permettere a ITALEXIT PER L’ITALIA di partecipare alle elezioni politiche 2022.

Gabriele Bartoletti

Coordinatore del Trentino Alto Adige Südtirol di ITALEXIT PER L’ITALIA