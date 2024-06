ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD * HANNOVER – CAMPIONATO EUROPEO ROBOTICA EDUCATIVA: «5 LE SCUOLE TRENTINE PIAZZATE NEI PRIMI POSTI»

15.11 - giovedì 20 giugno 2024

Campionati Europei di robotica educativa a Hannover con 5 scuole trentine piazzate nei primi posti. Road to Hannover 2024. La scorsa settimana in Germania ad Hannover si è svolto un importante evento: l’Ideen Expo, fiera delle idee e dell’innovazione in ambito tecnico e scientifico. Questa manifestazione ospita il campionato europeo di robotica educativa per la lega Robocup Junior. Alla gara hanno partecipato 28 squadre italiane fra le quali ben quattro appartengono alla Provincia di Trento.

Le squadre che hanno partecipato sono:

The Chicken Forest dell’ I.C. Trento 1 che è formata dagli alunni: Giulio – Lorenzo – Matteo – Rubén, è allenata dalla Prof.ssa Cristina Sartori. Il team ha ottenuto il primo premio nella categorie Rescue Line entry level

Il team Tassorosso dell’ I.C. Rovereto Nord formata dagli alunni: Tiziano – Alessio – Michele – Alice, è allenato dal Prof. Corrado Zorer. La squadra si è classificata al 4^ posto nella categoria Rescue Line entry level e ha ottenuto il primo premio per aver prodotto il miglior poster nella rispettiva categoria.

Il team Madagiascar del Liceo Scientifico Galilei di Trento ha partecipato nella categoria Rescue Line, è formato dagli studenti: Nicola Bortolotti – Giacomo Pancheri – Daniele Braghetto – Matteo Artale

La squadra è allenata dai Prof. Alberto Franzaroli e Giorgio Anzelini e accompagnata dal coordinatore della rete STAARR Tommaso Scarano e ha vinto nella specialità Superteam Rescueline under 19.

La squadra Electro Elite del Liceo Scientifico Galilei di Trento ha partecipato nella categoria Rescue Maze è composta dagli studenti Tommaso Leonardelli – Alireza Beirami – Arianit Nikollbibaj – Mattia Brugnara

Ed è allenata dai Prof. Alberto Franzaroli e Giorgio Anzelini e accompagnata da Tommaso Scarano si è classificata al nono posto.

La competizione ha impegnato i ragazzi per ben cinque giorni durante i quali hanno dato il meglio di sé per tenere alti i colori della nazione e della comunità trentina. I risultati ottenuti dimostrano il grande lavoro svolto dagli studenti e dai loro mentori, ed in più vanno a sottolineare la qualità del lavoro svolto nell’ambito della STAARR (rete di scuole trentine per la robotica educativa) che da anni si occupa di coadiuvare le scuole di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori) nell’organizzare corsi, iniziative, sperimentazioni nell’ambito di questa ed altre affascinanti discipline di carattere tecnologico.

Partecipando a questa competizione i nostri ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza altamente formativa tramite la quale hanno potuto sviluppare competenze di alto livello che potranno spendere nel futuro, in ambito sia personale che professionale.

Prof.ssa Tiziana Chiara Pasquini

Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Rovereto Nord