ISPAT * PIL PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: «STIMA ANTICIPATA, NEL 2024 CRESCITA A + 0,8%, SI DOVREBBERO SFIORARE I 26 MILIARDI (5 IN PIÙ RISPETTO AL 2019)» (REPORT PDF)

Nel corso del 2024 l’economia provinciale ha proseguito la sua fase espansiva, registrando una crescita reale del Prodotto Interno Lordo stimata intorno allo 0,8%. In livello si dovrebbero sfiorare i 26 miliardi di euro, quasi 5 miliardi di euro in più rispetto al 2019. La crescita è stata trainata dalla domanda interna, soprattutto grazie ai consumi turistici e alla spesa della Pubblica Amministrazione.

L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta la stima per l’anno 2024 della dinamica dei principali aggregati economici per il Trentino. Tali informazioni, rispetto a quelle diffuse dall’Istat, costituiscono un’analisi territoriale anticipata delle serie ufficiali di contabilità. Gli aggregati presi in considerazione sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), i consumi, gli investimenti e il valore aggiunto macrosettoriale, nonché una panoramica dei risultati del commercio

L’operazione di stima viene condotta applicando le informazioni congiunturali dal lato della domanda relative all’anno 2024, disponibili nei primi mesi del corrente anno, al modello intersettoriale per il Trentino. Fanno da sfondo le stime dell’Istat relative ai Conti nazionali – edizione aprile 2025 – da cui si ricavano dinamiche e tendenze delle principali variabili che compongono il Conto economico delle risorse e degli impieghi. Successivamente i risultati ottenuti per il Trentino sono confrontati e calibrati con le informazioni congiunturali disponibili dal lato dell’offerta1 in modo da restituire un quadro bilanciato ed economicamente coerente.

Le serie del PIL diffuse nel presente report risultano quindi coerenti con le nuove serie ricostruite dei Conti territoriali Istat fino al 2022. Con l’occasione sono state riviste anche le stime anticipate per l’anno 2023 sulla base del nuovo quadro informativo e per tenere conto del cambio di base per calcolare i valori a prezzi concatenati. La stima del PIL e delle principali grandezze macroeconomiche effettuata dall’ISPAT per l’anno 2024 anticipa la stima dell’Istat che sarà diffusa secondo lo scadenziario Eurostat entro 24 mesi rispetto al periodo di riferimento.

Il quadro d’insieme

Nel corso del 2024 il contesto globale si è ulteriormente complicato. Oltre al permanere dei conflitti in Ucraina e nell’area israelo-palestinese, si sono aggiunte le tensioni legate agli annunci da parte della politica statunitense in materia di dazi che hanno portato ad un forte aumento dell’incertezza. Nonostante il rientro dell’inflazione e la progressiva normalizzazione della politica monetaria, la crescita dell’economia mondiale è lievemente rallentata. Grazie alla buona tenuta del mercato del lavoro e al sostegno offerto dagli investimenti in costruzioni, l’Area euro nel corso del 2024 ha accelerato crescendo dello 0,9%.

In tale contesto, il PIL italiano è cresciuto dello 0,7% annuo, grazie a contributi piuttosto diffusi tra le componenti: i consumi delle famiglie (+0,2%), gli investimenti fissi lordi (+0,1%), i consumi collettivi (+0,2%) e le esportazioni nette (+0,4%), che hanno compensato il decumulo di scorte. Dal lato dell’offerta la performance negativa dell’industria manifatturiera ha avuto un impatto significativo sulla dinamica della produzione aggregata, in difficoltà soprattutto in alcuni comparti, come i settori legati all’automotive e il settore della moda. Il calo è stato bilanciato dalla crescita dei servizi di mercato (+2,8%) e delle costruzioni che, nonostante il venir meno degli incentivi fiscali, hanno mostrato una performance più solida rispetto alle aspettative, contribuendo alla crescita dell’attività economica.

L’economia provinciale nel corso del 2024 ha proseguito la sua fase espansiva registrando una crescita del PIL intorno allo 0,8% in termini reali (+3% in nominale), una stima sostanzialmente in linea con la crescita italiana e con la crescita ristimata da ISPAT per il Trentino per l’anno 2023 (+0,7%). Rispetto allo scenario tracciato da Istat per le diverse ripartizioni territoriali, la stima anticipata per il Trentino è superiore di sei decimi di punto alla stima per il Nord-est (+0,2%) e si posiziona immediatamente alle spalle della crescita stimata per le regioni del Centro, del Nord-ovest e del Mezzogiorno (+0,9%) (figura 1 e figura 2).

In termini di livello il PIL provinciale dovrebbe sfiorare i 26 miliardi di euro, quasi 5 miliardi di euro in più rispetto al 2019. La crescita è stata sostenuta in larga misura dai consumi delle famiglie, soprattutto di parte turistica, e dalla spesa della Pubblica Amministrazione, e solo in minima parte dal contributo della domanda esterna. Un apporto marginale è venuto anche dagli investimenti, soprattutto nella componente dei beni strumentali, che ha sofferto dei ritardi nell’avvio della misura governativa legata al Piano Transizione 5.0.

Le componenti più dinamiche dell’economia trentina nel corso del 2024 sono stati i consumi delle famiglie, grazie soprattutto alla vivacità dei consumi turistici che hanno compensato la debolezza della domanda delle famiglie residenti, su cui hanno pesato gli effetti prolungati dell’inflazione. La spesa per consumi delle famiglie residenti ha continuato infatti a crescere moderatamente in ragione del peggioramento delle aspettative sul quadro economico e della percezione di un rincaro significativo dei prezzi, fattori che hanno plausibilmente frenato le scelte di consumo. Nel 2024 la spesa delle famiglie trentine è stimata in aumento dello 0,6% (tavola 1).<

Stando alle indicazioni ricavate dalle statistiche nazionali, sarebbero cresciuti ancora in maniera sostenuta gli acquisti di beni durevoli, sospinti dall’espansione marcata del credito al consumo (+5% in Trentino e +5,3% in Italia). In aumento anche la spesa per i beni non durevoli, nonostante l’ulteriore riduzione dei consumi alimentari penalizzati dai rialzi dei prezzi. Gli acquisti dei beni semidurevoli si sarebbero invece nuovamente contratti, soprattutto quelli di vestiario e calzature, mentre la spesa per servizi ha continuato ad espandersi, in particolare nei comparti dell’alloggio e della ristorazione. La propensione al risparmio è tornata a crescere (+3% i depositi delle famiglie trentine, che fa seguito alla flessione del 2,8% del 2023), assestando il livello dei depositi su valori più alti rispetto a quelli precedenti la pandemia. Vi hanno contribuito i livelli storicamente elevati dei tassi di interesse reali e il peggioramento delle aspettative sulla condizione economica generale che potrebbe aver indotto le famiglie ad accrescere il risparmio per motivi precauzionali.

Sul fronte dei consumi turistici il bilancio finale per il Trentino è molto positivo. Nel 2024 nelle strutture alberghiere ed extralberghiere è stato registrato il valore di pernottamenti più elevato di sempre (oltre 19,6 milioni), con una prevalenza di turisti italiani (il 56,1%). La crescita rispetto al 2023 è stata del 2,3% per gli arrivi e del 2,6% per le presenze. A questi numeri si aggiungono i pernottamenti negli alloggi turistici e le presenze nelle seconde case. Queste variazioni positive scaturiscono da tendenze opposte da parte delle due componenti di viaggiatori: se le presenze degli italiani sono rimaste quasi invariate nel settore alberghiero e in lieve calo nell’extralberghiero (-0,1%), molto positivo è stato invece l’andamento degli stranieri in entrambi i settori, evidenziando una crescita del 6,3%.

Questa tendenza alla crescita dei viaggiatori dall’estero emerge anche a livello nazionale, dove le presenze degli stranieri hanno segnato un +6,8% per chi arriva dall’estero rispetto al -7,6% per i turisti “domestici”. Anche i dati relativi all’ultima stagione invernale 2024/2025 confermano il buono stato di salute del turismo trentino: se i pernottamenti nel complesso crescono dello 0,9%, sono ancora le presenze straniere a registrare un segno ampiamente positivo (+6,0%), compensando la flessione degli italiani (-3,3%).

Nel 2024 l’accumulazione lorda di capitale è nettamente rallentata (+0,1% la stima per il Trentino, lo 0,9% in Italia). Nelle costruzioni i volumi di produzione si sono leggermente attenuati rispetto al 2023, pur rimanendo su livelli ancora molto elevati (figura 4). Secondo le tendenze osservate per l’Italia, si sarebbero in particolare ridotti gli investimenti nel comparto residenziale per effetto del venir meno della spinta del Superbonus, mentre sarebbero ulteriormente cresciuti in quello non residenziale, anche per l’attuazione dei progetti del PNRR. A livello locale le superfici ristrutturate sono cresciute durante tutto l’anno, mentre i permessi per nuove costruzioni o ampliamenti hanno rallentato. Sul fronte delle opere pubbliche nel 2024 la spesa pubblica ha sfiorato i 600 milioni di euro, il valore più elevato osservato negli ultimi anni.

Rispetto agli investimenti in beni strumentali, invece, l’incertezza non ha facilitato la propensione delle imprese ad investire sia per effetto delle turbolenze dei mercati, sia per i ritardi nella partenza degli incentivi legati al Piano Transizione 5.0. L’esame dei dati disponibili solo per il livello nazionale evidenzia che la spesa per macchinari e attrezzature è diminuita; la contrazione è stata marcata anche nella componente dei mezzi di trasporto (in Trentino le nuove immatricolazioni sono calate del 7,2%), una voce che però era notevolmente aumentata l’anno precedente (+60,8% nel 2023).

In generale in Trentino i finanziamenti a lungo termine, che costituiscono la migliore proxy a livello finanziario per osservare la dinamica degli investimenti, si sono ridotti in modo marcato (oltre il 9%). Il calo è stato osservato anche a livello nazionale, con una diminuzione dei prestiti bancari del 2,6% che riflette la debole domanda di finanziamenti soprattutto da parte delle imprese. Questa dinamica negativa degli investimenti in beni strumentali riflette il generale deterioramento delle prospettive di domanda.

L’adeguamento contrattuale degli emolumenti accessori del comparto pubblico ha sospinto la crescita dei redditi da lavoro dipendente. Ciò, insieme all’incremento dei consumi intermedi, ha inciso positivamente sulla spesa pubblica, che nel corso del 2024 risulta aumentata in termini nominali del 4,3% e dello 0,8% in termini reali (tavola 1).

Nel 2024 in Italia l’inflazione al consumo si è ridotta notevolmente rispetto ai livelli registrati nel biennio precedente, mantenendosi costantemente sotto al 2 per cento. I prezzi dei beni energetici, che avevano sostenuto la dinamica dell’inflazione complessiva dal 2022, sono marcatamente diminuiti. L’inflazione di fondo durante lo scorso anno (al netto di energetici e alimentari) si è pressoché dimezzata nel confronto con il 2023, per la forte decelerazione dei prezzi dei beni industriali non energetici e, in misura minore, per la dinamica più contenuta di quelli dei servizi, che rimane tuttavia moderatamente superiore alla media storica. In ragione di ciò i prezzi alla produzione dei beni industriali venduti sul mercato interno sono diminuiti, il che si è riflesso sul valore del deflatore del PIL che è passato da 5,9 del 2023 a 2,2 nel 2024 (2,1 in Italia).

Nel 2024 le esportazioni trentine sono rimaste sostanzialmente stazionarie (+0,1% a valori correnti e una variazione nulla in volume), mantenendosi sul livello di 5,3 miliardi di euro. La debolezza della domanda proveniente dall’area dell’euro ha sicuramente inciso sul rallentamento del commercio internazionale. Gli scambi commerciali del Trentino sono concentrati infatti maggiormente nel contesto europeo. Nel 2024 il 57% delle esportazioni è stato diretto verso Paesi dell‘Unione europea, dove il principale mercato di destinazione è la Germania (15,8%), seguita dalla Francia (9,4%). Tra le aree di destinazione extra-Ue mostrano ancora margini di crescita i mercati asiatici, che pesano meno dell’8%. Si confermano le posizioni del Regno Unito (8,3%) e degli Stati Uniti (12,5%). L’esposizione diretta verso il mercato statunitense, su cui pesano le recenti politiche commerciali dell’amministrazione Trump, è maggiormente significativa nei settori della meccanica, automotive e delle bevande: il 43% delle esportazioni trentine di bevande e il 20% di macchinari e attrezzature sono diretti infatti verso il mercato USA.

Sul fronte dell’import, nel 2024 gli acquisti all’estero sono calati dell’1,2%, risentendo della debolezza della produzione manifatturiera. Circa l’80% delle importazioni rimane interno a Paesi dell’Unione europea. Il flusso di forniture dagli Stati Uniti è in questo caso quasi nullo (poco più di 40 milioni di euro su un totale di circa 3,4 miliardi di euro nel 2024).

Il saldo commerciale a prezzi correnti si è leggermente ampliato rispetto al 2023 per effetto della modesta crescita delle esportazioni e della maggiore flessione delle importazioni. In termini di contributo alla crescita, a fornire l’apporto più significativo al PIL sono ancora i consumi delle famiglie (0,67 punti percentuali). Positivo anche il contributo della spesa pubblica locale, che apporta oltre un decimo di punto (0,15). Marginale il contributo degli investimenti (0,02) così come il contributo della domanda estera netta e delle scorte (0,04) (figura 5). Nel 2024 in Italia il reddito disponibile delle famiglie ha continuato a espandersi, anche se meno rispetto all’anno precedente per la forte decelerazione dei redditi da lavoro autonomo e da proprietà; si è mantenuto invece sostenuto l’andamento di quelli da lavoro dipendente, sospinto sia dalla dinamica dell’occupazione sia da quella delle retribuzioni. Grazie alla marcata riduzione dell’inflazione, il potere d’acquisto è tornato a crescere dopo la leggera contrazione del biennio. Le stime di Prometeia per il Trentino mostrano per il 2024 una crescita a valori correnti del reddito disponibile delle famiglie intorno al 3,9%, un valore relativamente più elevato rispetto a quello riscontrato nei territori di confronto (2,5% in Italia), che riflette in parte anche il rimbalzo connesso al debole andamento nel 2023 registrato dal reddito disponibile per la provincia di Trento. Nel 2024 il mercato del lavoro trentino ha confermato le tendenze degli anni precedenti crescendo più rapidamente dell’attività produttiva. Gli occupati hanno superato le 250 mila unità – oltre 136 mila uomini e quasi 114 mila donne – aumentando su base annua del 2%. A tale incremento hanno contributo maggiormente i lavoratori dipendenti (+2,4%), grazie alla crescita dei contratti a tempo determinato (+4,6%) e, seppur di minore intensità, del lavoro stabile (+1,8%). La componente degli indipendenti è aumentata invece in modo più contenuto (+ 0,7%). In ragione degli andamenti osservati il tasso di occupazione (15-64 anni) è salito al 71,2%; per converso il tasso di disoccupazione è sceso al 2,7%. Nel 2024 i flussi in ingresso di lavoratori hanno mantenuto i livelli dell’anno precedente, registrando un numero di assunzioni che sfiora le 174 mila unità. Leggermente più elevato è stato il numero delle cessazioni lavorative (+1,1% rispetto al 2023). Nel corso del 2024 l’INPS ha autorizzato 1.430.385 ore di cassa integrazione guadagni (Cig) per le attività industriali, in aumento su base annua dell’1,3%. Tale dinamica è stata legata esclusivamente alla crescita registrata nella componente ordinaria (Cigo). L’andamento del valore aggiunto

Dal lato dell’offerta si sono rilevate dinamiche settoriali differenziate. Il settore dell’industria in senso stretto nella media del 2024 ha confermato le difficoltà del settore manifatturiero, segnando ancora una decrescita del valore aggiunto (-0,3% nel 2024 e -3% nel 2023). Tuttavia verso la fine dell’anno gli indicatori tendenziali relativi al fatturato e alla produzione sono tornati a crescere e gli ordinativi hanno interrotto una spirale negativa che durava da molti trimestri. Buono è stato il recupero nei comparti della fornitura di energia e dell’industria cartiera, così come la performance dei settori alimentare, tessile e legno; più in difficoltà, anche a causa della maggiore esposizione verso l’estero, sono risultate tutte le produzioni del metalmeccanico e la metallurgia. A condizionare la debolezza del comparto manifatturiero ha influito anche la dinamica sottotono della microimpresa (1-9 addetti) che, sia sul mercato interno, sia soprattutto sul mercato nazionale, ha registrato una flessione del fatturato e dei valori produttivi come conseguenza della debolezza della domanda. Gli indicatori correlati alla produzione nelle costruzioni indicano una sostanziale tenuta dei livelli di attività, con un numero di ore lavorate in linea rispetto ai numeri eccezionali fatti registrare nel 2023. Il fatturato risulta rallentato (-6,4% in media annua) ma, anche grazie alla stabilizzazione dei costi intermedi e alla spinta delle opere pubbliche, il valore aggiunto del settore è stimato in crescita dell’1%. Molto espansiva si mantiene la domanda nei servizi, che hanno espresso durante tutto l’anno una crescita consistente (+1,1%). Tra i diversi comparti, aumenti marcati sul 2023 si sono avuti nelle attività amministrative e di supporto alle imprese, nei trasporti e nei servizi di alloggio e di ristorazione, seppure in rallentamento rispetto agli anni precedenti. Più debole l’attività dei servizi professionali, scientifici e tecnici; in generale stagnazione il commercio, condizionato dalla frenata del comparto all’ingrosso e dal rallentamento della spesa delle famiglie3. Cresce anche il valore aggiunto dei servizi non di mercato grazie all’impulso positivo degli adeguamenti contrattuali nell’Amministrazione locale (+0,6%). Un contributo negativo alla crescita reale del valore aggiunto provinciale nel 2024 arriva invece dall’agricoltura, in ragione di una flessione della produzione che si traduce in un calo del 6,8% del valore aggiunto (era stazionario intorno allo 0% nel 2023) (tavola 2). Secondo le stime per il Trentino ricavate dal modello ITER della Banca d’Italia, infine, nel corso del 2024 la dinamica congiunturale del valore aggiunto provinciale, misurata in termini reali, è stata caratterizzata da una crescita dello 0,5% nei primi due trimestri e da un recupero nel terzo trimestre (+0,8%) che è andato via via rafforzandosi nell’ultima parte dell’anno (+0,9%). In media d’anno la crescita stimata dalla Banca d’Italia è pari allo 0,7%. Di seguito si presenta la nuova serie storica del PIL provinciale4, sia a valori correnti, sia a valori concatenati, ricostruita partendo dagli ultimi dati dell’Istat, definitivi per l’anno 2020 e provvisori per gli anni 2021 e 2022, a cui si aggiunge la ristima 2023 e la stima anticipata 2024, entrambe a cura di ISPAT (tavola 3). I dati in livello sono di particolare rilevanza per la costruzione di rapporti caratteristici, quali la pressione fiscale, il livello di indebitamento o la ricchezza pro capite. Tav. 3 – Prodotto interno lordo in Trentino – (valori in milioni di euro)

Anni

PIL

a valori correnti PIL

a valori concatenati 2020

2010 18.063,8 20.015,1

2011 18.450,3 20.118,8

2012 18.550,4 19.912,8

2013 19.035,9 20.005,3

2014 18.993,0 20.013,9

2015 18.968,6 19.892,4

2016 19.278,1 20.245,0

2017 19.675,1 20.513,1

2018 20.449,2 21.109,3

2019 21.024,5 21.417,4

2020 19.762,6 19.762,6

2021 21.379,7 21.143,7

2022 23.750,0 22.303,7

2023 25.222,5 22.459,8

2024 25.979,2 22.639,5

Fonte: 2010-2022 Istat, Conti territoriali, giugno 2025; 2023-2024 stima anticipata ISPAT Glossario