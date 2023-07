ISA SPA * PARTNERSHIP: « VERLINGUEIL ACQUISISCE “INSER SPA“, IL GRUPPO FRANCESE ENTRA NEL MERCATO ITALIANO E RAFFORZA LA POSIZIONE IN EUROPA »

14.27 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Verlingue entra nel mercato italiano e rafforza la sua posizione in Europa: conclusa l’acquisizione della partecipazione di maggioranza di ISA in INSER. Verlingue annuncia l’acquisizione di INSER S.p.A. In linea con il piano strategico Verlingue 2024, il Gruppo francese consolida l’obiettivo di costruire un grande gruppo europeo di intermediazione assicurativa, a conduzione familiare e indipendente. Gli obiettivi della partecipazione sul mercato italiano parlano chiaro:

Verlingue sceglie l’Italia come quinto Paese di espansione dopo la Francia, la Gran Bretagna, la Svizzera e il Portogallo;

INSER rappresenta la 7a acquisizione a livello internazionale in soli 7 anni;

Verlingue diventa azionista di maggioranza del broker INSER, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani;

l’azionista storico, ISA, rimane quale socio di minoranza per continuare a supportarne il percorso di crescita sul territorio italiano;tutti i 160 collaboratori di INSER entrano a far parte di Verlingue, il cui fatturato internazionale rappresenta ora il 35% del fatturato.

Fondata nel 1979 a Trento, INSER S.p.A. rappresenta uno dei principali player indipendenti nel mercato italiano dell’intermediazione assicurativa. La sua attività si concentra in particolare sui rischi aziendali e sul settore degli appalti pubblici. Il broker italiano, sviluppatosi attraverso una mirata crescita organica ed un programma strategico di acquisizioni, impiega oltre 160 collaboratori distribuiti in 8 sedi uffici nel Nord Italia (Trento, Brescia, Parma, Milano, Bergamo, Vicenza, Udine) e nel Centro Italia (Rieti).

Verlingue entra in un importante mercato strategico come quello italiano, realizzando la sua settima acquisizione al di fuori della Francia in soli sette anni, che hanno visto il Gruppo francese approdare in Svizzera (2016, 2017 e 2019), nel Regno Unito (2018) e in Portogallo (2020 e 2022).

Questa operazione sul mercato italiano consolida e accelera l’attuazione del Piano Strategico 2024 del Gruppo Adelaïde: l’obiettivo è quello di posizionarsi come broker di riferimento sul mercato italiano per le micro imprese, le PMI, le grandi imprese e gli enti pubblici. Un passo importante che garantisce sempre più una dimensione europea al Gruppo di intermediazione assicurativa francese, una realtà indipendente a conduzione familiare, al servizio di una clientela sempre più internazionale.

La partnership siglata prevede che Verlingue diventi il socio di maggioranza di INSER, mentre l’azionista storico, ISA, rimarrà con una quota di minoranza, continuando a supportarne il percorso di crescita sul territorio italiano.

Giorgio Franceschi, Amministratore Delegato di ISA, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione. Nel Gruppo familiare Verlingue abbiamo trovato un partner internazionale solido e credibile, che ora contribuirà ad una nuova fase di sviluppo di Inser, partecipata storica ed importante di ISA, che abbiamo accompagnato nel suo percorso di crescita e in cui continueremo ad essere presenti. La partnership tra Verlingue e ISA rappresenta una grande opportunità di creazione di valore a beneficio di clienti, collaboratori e di tutto il territorio”.

Pierpaolo Ruggeri, Amministratore Delegato di INSER, ha così commentato la partnership: “Il progetto europeo di Verlingue è entusiasmante e l’Italia rappresenta un Paese strategico. Grazie alla collaborazione riusciremo a rafforzare il nostro percorso di sviluppo, sia attraverso una crescita organica sia tramite acquisizioni mirate, per consolidare il nostro posizionamento e offrire un servizio di grande qualità ai nostri clienti”.

Benjamin Verlingue, Direttore generale delegato del Gruppo Adelaïde: “Sono lieto che Adelaïde si espanda in Italia, che rappresenta il quarto mercato assicurativo europeo. Questa operazione apre molte prospettive positive per i nostri clienti, che sono sempre più internazionali. In un settore in via di consolidamento, essere broker assicurativi a conduzione familiare, con una visione ambiziosa e a lungo termine, ci permette di proporre un progetto attrattivo per i team che decidono di unirsi alla nostra avventura. Sono felice che INSER e ISA abbiano fatto questa scelta”.

Anne-Jacques de Dinechin, Direttore generale di Verlingue: “Il nostro successo a livello internazionale si basa su team di gestione locali forti in ogni Paese. Con l’acquisizione di INSER, integriamo nel Gruppo un team di esperti impegnati che parteciperanno pienamente alla nostra ambizione di diventare uno dei principali attori in Europa”.

Scheda Verlingue

Intermediario assicurativo specializzato nella tutela delle aziende, Verlingue è una filiale del Gruppo Adelaïde.

Impegnata al fianco degli imprenditori, l’ambizione di Verlingue è di rendere la gestione dei rischi aziendali e la tutela dei collaboratori una vera leva di creazione di valore e di performance per i suoi clienti.

Con sedi in Francia, in Portogallo, in Svizzera, nel Regno Unito e in Italia, e presente attraverso i suoi partner in più di 100 Paesi, Verlingue accompagna i suoi clienti sul lungo termine e in ogni momento, per capirli al meglio e anticipare i nuovi rischi con l’obiettivo di progettare e gestire, insieme a loro, soluzioni semplici ed efficienti per tutelare le loro attività (rischi aziendali) e i loro collaboratori (protezione sociale complementare e pensionistica).

1.350 collaboratori, di cui 550 a livello internazionale

2.350 M€ di premi negoziati per conto dei suoi clienti

Presente in 5 Paesi in Europa

Scheda INSER

Broker assicurativo di riferimento per la tutela e la protezione delle imprese e degli enti pubblici. Grazie all’esperienza maturata in più di 40 anni di presenza sul territorio italiano, INSER è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ciascuno dei suoi clienti grazie a un team di collaboratori in grado di elaborare soluzioni personalizzate con la massima cura e professionalità. Le 8 sedi italiane rappresentano un importante presidio territoriale, garantendo vicinanza alla propria clientela e, dunque, generazione di valore.

160 collaboratori

130 M€ di premi negoziati per conto dei suoi clienti

8 sedi

Scheda ISA

Istituto Atesino di Sviluppo Spa («ISA») è una holding di partecipazioni presente da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe. ISA si pone l’obiettivo di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza, investendo in iniziative diversificate con il ruolo di partner paziente di lungo periodo, in un’ottica di creazione di valore. Gli investimenti sono selezionati con rigore e la massima attenzione verso la creazione di un percorso di sviluppo sostenibile, attento sia alla crescita sociale che economica. Grazie ad un’efficace rete di relazioni, ISA favorisce l’incontro tra capitali privati ed istituzioni finanziarie, capaci di generare occasioni d’investimento, crescita e sviluppo.