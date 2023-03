INTERCULTURA * SCUOLA: « 4 EXCHANGE STUDENT PASSERANNO 8 GIORNI IN TRENTINO, I RAGAZZI SARANNO RICEVUTI DALL’ASSESSORA BOZZARELLI IL 22 MARZO »

10.07 - venerdì 17 marzo 2023

Incontro con l’assessora Bozzarelli. Scuola: Trento scelta dagli studenti stranieri di Intercultura per conoscere meglio l’Italia. Dal 19 al 26 marzo in arrivo 4 adolescenti stranieri in Italia per un anno con Intercultura alla scoperta della cultura del territorio, guidati dai volontari locali.

Trento è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza delle centinaia di studenti stranieri quest’anno in Italia con Intercultura per conoscere meglio l’Italia, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone. Sono 4 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per conoscere una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale.

Dopo la cesura di due anni dovuta alle restrizioni della pandemia, tornano infatti le “settimane di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo dagli studenti e dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e le famiglie che possono sperimentare per un breve periodo l’esperienza di aprire la propria “casa” al mondo, ospitando un giovane di un’altra cultura.

Dal 19 al 26 marzo i ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Trento, avranno la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un’altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato a interiorizzare e ad amare, dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre.

I ragazzi che hanno scelto la nostra città sono MAHASING (Thailandia), ESPERANZA (Cile), AKANE (Giappone) e KAAN (Turchia), e arrivano dai Centri locali di Irsina, Matera, Palermo, Napoli.

Per loro, i volontari di Trento hanno messo a punto un programma molto intenso pensato per far conoscere e vivere il “tesoro” del territorio.

Saranno coinvolti anche i ragazzi ospitati nel Centro locale di Trento: Chiil (Thailandia) e Daria (Russia) ospitati a Trento, Olivia (Argentina) ospitata a Pergine, Tiziana (Paraguay) ospitata a Fiera di Primiero.

I ragazzi, grazie anche a Trentino Marketing che ha fornito le Guest Card, visiteranno Trento, il Castello del Buonconsiglio, lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, le Gallerie e i luoghi caratteristici della città (Albere, Doss Trento, …). Ci si sposterà anche fuori dal capoluogo visitando Rovereto, con l’immancabile visita del Mart, e immergendosi nell’ambiente naturale della Val di Non. Mercoledì 23 marzo alle 15:00 a Palazzo Geremia i ragazzi saranno salutati dall’assessora alle politiche giovanili del Comune di Trento, Elisabetta Bozzarelli.

Una parte importante della settimana di scambio sarà dedicata all’aspetto didattico: sono previsti incontri al Liceo Linguistico S.M. Scholl, alla Scuola Media Mattarello e Liceo Vittoria dove sono previsti momenti di incontro con gli studenti e di confronto interculturale guidato dai volontari.

Infine, l’altro aspetto fondamentale di questa settimana sarà l’ospitalità nelle famiglie locali che permetterà agli studenti di confrontare stili di vita, usi e costumi diversi rispetto alla zona dove stanno trascorrendo il loro anno in Italia.

Dichiarazione di Giovanni Lombardi responsabile della “settimana di scambio”: “Dopo una pausa forzata di due anni, siamo veramente felici di poter organizzare nuovamente questa settimana di scambio. E’ un modo non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità – famiglie, scuole, istituzioni – per aprire i nostri orizzonti e incontrare rappresentanti di culture diverse che già hanno iniziato a conoscere e apprezzare l’Italia. Siamo certi che rimarranno entusiasti della nostra zona e delle bellezze del nostro territorio. Ci auguriamo inoltre che le famiglie che ospiteranno questi nostri ragazzi per una settimana possano apprezzare la presenza di un giovane di una cultura diversa dalla nostra e che, a seguito di questa breve esperienza, desiderano accogliere un adolescente per un periodo più lungo, anche un intero anno scolastico. ”

UNA POSSIBILITA’ ANCHE PER LE FAMIGLIE: ACCOGLIERE UNO STUDENTE

La Settimana di scambio può essere la porta d’ingresso per un’esperienza più coinvolgente.

Con Intercultura le famiglie hanno la possibilità di partecipare a uno scambio culturale, un’esperienza che significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 500 i giovani da tutto il mondo che arriveranno in Italia da inizio settembre 2023 per un bimestre, trimestre, un semestre o un intero anno scolastico. Le candidature possono essere inviate anche attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Responsabile dei programmi di ospitalità del Centro locale di Trento: Elisabetta 3495318659

Sempre sul sito sono consultabili i contatti dei Responsabili dei programmi all’estero e di ospitalità dei 158 Centri locali di tutta Italia: www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.