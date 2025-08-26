“INSIEME PER SARDAGNA” * FUNIVIA TRENTO – MONTE BONDONE: «PETIZIONE POPOLARE, CONSEGNATE IN CONSIGLIO COMUNALE 340 FIRME»

15.19 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella giornata di oggi martedì 26 agosto i rappresentanti della Lista Civica “Insieme per Sardagna” hanno consegnato presso l’Ufficio del Consiglio Comunale di Trento 340 firme a sostegno della petizione popolare, rivolta al Sindaco di Trento, con la quale si chiede:

1. con quali modalità si intende garantire il pieno coinvolgimento della popolazione residente a Sardagna, riconosciuta come parte attiva del progetto e non come ricettore passivo di informazioni;

2. se il comune di Trento intende farsi carico, in relazione all’impianto e alle sue infrastrutture gravanti sul territorio di Sardagna, della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio e della riduzione del consumo di suolo agricolo;

3. la presentazione di uno studio di fattibilità per tutto il tracciato, anche in relazione ai problemi di ordine geologico che possono investire il tratto Sardagna-Vaneze;

4. se il comune di Trento intende farsi carico di un’ipotesi progettuale che preveda che il tracciato passi anche dalla localita’ Candriai, consentendo in tal modo il collegamento con una zona sempre piu’ caratterizzata da residenza primaria.

Riteniamo che questa sia una bella pagina di democrazia, di partecipazione e di fiducia nei confronti delle istituzioni, alle quali ci rivolgiamo per chiedere con forza il coinvolgimento dei cittadini e attenzione alla sostenibilità. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto convintamente questa petizione popolare, dai residenti di Sardagna che hanno firmato a tutti i cittadini e i movimenti che l’hanno supportata. Petizione che non sostiene posizioni preconcette, ma chiede che i processi partecipativi non siano derubricati ad inutile scocciatura.

*

Il Coordinamento della Lista Civica “Insieme per Sardagna”

Renato Degasperi

Giancarlo Degasperi

Maria Cainelli

Anna Polito

Mauro Ruffino