INSEGNANTI TRENTINO – SCUOLA INFANZIA: “STAFFETTA DEL DIGIUNO”: « IL CALENDARIO DELLE SETTIMANE DAL 24 A 30 LUGLIO E DAL 31 LUGLIO A 6 AGOSTO »

11.42 - sabato 22 luglio 2023

“STAFFETTA DEL DIGIUNO” – Terza e quarta settimana

Prosegue il digiuno intermittente delle insegnanti della scuola dell’infanzia, con la partecipazione anche di docenti di altri gradi scolastici. A questa proposta che appare silente ma in realtà di grande risonanza, confidiamo si aggiungano politici che interpelleremo personalmente, in occasione dei presidi per il consiglio di assestamento di bilancio. La loro partecipazione o eventuale diniego, sarà esplicativo della loro posizione riguardo le nostre azioni.