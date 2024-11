“IN2ITO MARKETING“ E “CIEFFE“ * “SKILLON 2024“: «INNOVARE PER CRESCERE, 300 IMPRENDITORI TRENTINI PRONTI A FARE RETE (22/11)»

17.48 - mercoledì 20 novembre 2024

Venerdì 22 novembre, Trento sarà il palcoscenico di SKILLON 2024, un evento che riunirà 300 imprenditori trentini per una giornata di formazione, confronto e networking, con un focus sull’innovazione e la crescita condivisa.

Il coach capolista di Aquila Basket Paolo Galbiati, l’avvocata Cathy La Torre, la presidente del fondo For.Te. Eleonora Pisicchio: sono solo alcuni dei relatori di primissimo piano della prima edizione di SkillOn – innovare per crescere. Venerdi 22 novembre Trento diventa il cuore dell’innovazione e del networking con Skillon – Innovare per crescere, una giornata dedicata a professionisti e imprenditori in cerca di ispirazione e strumenti per crescere. Ideato da In2ito Marketing e CiEffe Consulenza e Formazione, è realizzato con il supporto del Cast Aquila Basket, l’evento rappresenta un’occasione unica e inedita per unire competenze tecniche, intuizioni strategiche e opportunità di connessione.

L’evento riunirà dopodomani, nel quartiere delle Albere, ben 42 esperti che terranno i loro interventi in 8 aule per permettere ai partecipanti di scoprire, innovare, accelerare la crescita.

I relatori offriranno ai partecipanti approfondimenti sui temi centrali per affrontare le sfide del mercato odierno:

• Finanza e Business Strategies

• Soft Skill e Leadership

• Comunicazione e Marketing

• Innovazione e Intelligenza Artificiale

• Wellbeing e Sostenibilità

Il tutto si concretizzerà in una serie di workshop pratici e momenti di confronto dinamico , che renderanno la giornata un’esperienza formativa stimolante e concreta. Il tutto concluso da una plenaria che permetterà ai partecipanti di trarre ulteriori spunti dalla giornata grazie a interventi di spicco per un futuro inclusivo con:

• Eleonora Pisicchio, Direttore del Fondo For.te, che approfondirà le opportunità di finanziamento per la formazione aziendale;

• Cathy La Torre, avvocata e consulente esperta in Diversity, Equity & Inclusion, che esplorerà l’importanza dell’innovazione inclusiva per la valorizzazione del capitale umano. La presenza delle istituzioni territoriali sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere una collaborazione attiva tra imprese, realtà sociali e governance locale. In chiusura ci saranno i saluti dei rappresentati delle realtà promotrici prima di un aperitivo alla presenza anche dei giocatori di Aquila Basket.

“Il successo di un’azienda dipende dalle persone. Con Skillon vogliamo ispirare imprenditori e professionisti a investire su competenze e relazioni, valorizzando il capitale umano come risorsa strategica”, afferma Daniela Bonomini, titolare di CiEffe Consulenza e Formazione. Anche nel momento del pranzo la giornata favorirà le relazioni e la crescita: sarà volutamente, diffuso per valorizzare le realtà economiche del territorio e del quartiere le Albere.

Skillon non è solo formazione: vuole anche sostenere e valorizzare l’economia locale. Per questo motivo, i partecipanti potranno vivere l’esperienza di un pranzo diffuso nel quartiere Le Albere. Ogni iscritto riceverà un voucher da utilizzare nei ristoranti e bar della zona, contribuendo a generare un indotto positivo per il territorio. “È un modo invitare i partecipanti a visitare il quartiere e supportare le attività locali”, spiega ancora Daniela Bonomini.

Ci sarà poi la Coffee Lounge: il salotto del networking

Durante l’intera giornata, i partecipanti potranno usufruire del Coffee Lounge, uno spazio dedicato al networking informale, ideato da Margherita Pisoni, titolare di In2ito Marketing. Un luogo accogliente, pensato per favorire scambi di idee e la nascita di nuove collaborazioni in un’atmosfera rilassata e stimolante.

“Il networking è la chiave per innovare e costruire relazioni di valore. Con il Coffee Lounge vogliamo creare un ambiente che favorisca il dialogo e la nascita di opportunità concrete”, sottolinea Margherita Pisoni.

Un successo annunciato

L’entusiasmo attorno a Skillon è palpabile: adesioni numerose e un forte interesse dimostrano quanto il Trentino avesse bisogno di un evento capace di unire formazione di alto livello e networking strategico. Skillon ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso nel panorama formativo del territorio, un punto di riferimento per chi vuole innovare e crescere.