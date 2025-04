IDOS-CNA * RAPPORTO STRANIERI ED IMPRENDITORIA: «666.767 MILA LE IMPRESE IMMIGRATE (+21% IN 10 ANNI), SENZA DI LORO L’ITALIA SI FERMA»

16.29 - martedì 29 aprile 2025

Quasi 700 mila le imprese immigrate (+21% in 10 anni): senza di esse l’Italia si ferma. Le anticipazioni del rapporto IDOS-CNA in vista del Giubileo degli imprenditori fanno emergere la presenza resiliente degli stranieri per un’economia più giusta e inclusiva.

Secondo le anticipazioni del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria di IDOS e CNA, basate sugli ultimi dati di Unioncamere, all’inizio del 2025 le imprese a conduzione immigrata hanno raggiunto quota 666.767 in Italia. Un numero che testimonia la crescita costante di un settore sempre più strategico, che oggi rappresenta ben l’11,3% del totale delle imprese attive nel Paese.

Si tratta di una realtà solida e diffusa: due imprese immigrate su tre operano in settori chiave come il commercio (273.504 imprese) e le costruzioni (166.610). Ma la vera novità è la crescente presenza in ambiti innovativi e ad alta qualificazione, a conferma di un’evoluzione dinamica e capillare.

Il confronto con l’ultimo decennio è eloquente: mentre le imprese italiane sono diminuite del 5,4%, quelle immigrate sono cresciute del 21,1%, segnando un’inversione di tendenza che coinvolge tutto il territorio nazionale. Le regioni con la maggiore concentrazione sono la Lombardia (19,8%), il Lazio (11,8%) e la Toscana (9,6%), ma la crescita più vivace si registra proprio nel Sud Italia, segnale di una presenza sempre più diffusa e radicata.

Il cuore di questo fenomeno resta la microimprenditorialità: il 72,4% delle imprese è costituito da imprese individuali, ma cresce anche la componente più strutturata, con le società di capitale che rappresentano il 21,1% del totale.

Un fenomeno che non solo crea occupazione per cittadini italiani e stranieri, ma che rafforza in modo concreto il tessuto economico e sociale del Paese, affiancandosi all’universo delle Piccole e Medie Imprese, vero motore del modello produttivo italiano.

In vista del Giubileo degli Imprenditori (Roma, 4 e 5 maggio), occasione simbolica per rilanciare valori di rinnovamento, solidarietà e speranza, si mette in luce il contributo dell’imprenditoria immigrata, sempre più riconosciuta come componente dinamica e affidabile dell’economia nazionale.

Gli imprenditori di origine straniera non sono più semplici beneficiari del sistema, ma veri protagonisti dello sviluppo, dell’innovazione e della coesione sociale, con un impatto particolarmente rilevante nel mondo delle micro e piccole imprese.

“Nel cuore del Giubileo – commenta CNA– non dimentichiamo di celebrare anche chi ogni giorno costruisce ponti tra culture, crea lavoro e genera valore: gli imprenditori immigrati. La loro presenza nel nostro tessuto economico è ormai strutturale e imprescindibile: parliamo di centinaia di migliaia di attività, spesso nate dal coraggio e dalla determinazione di chi ha affrontato viaggi complessi e ha saputo reinventarsi in un nuovo Paese. Sono protagonisti silenziosi dell’economia reale, in grado di rigenerare interi quartieri, mantenere vivi servizi di prossimità e creare occupazione. Riconoscerne il ruolo significa costruire un’Italia più coesa, più dinamica e capace di affrontare con fiducia le sfide del futuro”.

Accogliere e valorizzare le capacità imprenditoriali di chi arriva da altri Paesi significa rafforzare l’intera comunità nazionale. L’inclusione economica, infatti, non rappresenta un costo, ma un vero investimento nel bene comune, capace di generare benessere diffuso e partecipazione attiva.

Il Giubileo può e deve essere anche il momento per rilanciare un patto etico per l’economia del futuro, fondato su responsabilità sociale, legalità, rispetto del lavoro e sostenibilità. Un patto che coinvolga imprenditori italiani e immigrati in una visione condivisa del fare impresa al servizio della persona e della società.

“Costruire insieme un’economia della pace, della dignità e della giustizia: questo è il Giubileo che vogliamo vivere anche nel mondo dell’impresa – commenta il presidente di IDOS Luca Di Sciullo –. In un’epoca segnata da profonde disuguaglianze, instabilità e crisi globali, è fondamentale rimettere al centro dell’economia la persona, il lavoro dignitoso e il bene comune. Il Giubileo ci ricorda che il rinnovamento non è solo spirituale, ma anche sociale ed economico. In questo senso, l’imprenditoria immigrata è un esempio concreto di resilienza e partecipazione. Queste imprese non solo generano reddito e occupazione, ma testimoniano ogni giorno che è possibile fare impresa rispettando i valori della solidarietà, della legalità e dell’inclusione”.