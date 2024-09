IDM * TORINO – “SALONE DEL GUSTO”: «NEL NOSTRO STAND SPECIALITÀ ALTOATESINE, COME VINO – MELE – SPECK»

11.04 - venerdì 27 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

//

Specialità altoatesine al “Salone del Gusto”. Lo stand dell’Alto Adige a Torino presenta i prodotti di qualità Alto Adige insieme a Slow Food e cinque “Presidi”. Agricoltura sostenibile, pregiati alimenti regionali e varietà gastronomica: sono questi i temi centrali di “Terra Madre Salone del Gusto”, che si terrà a fine settembre al Parco Dora di Torino. Per l’occasione, nello stand di IDM saranno in mostra anche i prodotti di qualità Vino Alto Adige DOC, Mela Alto Adige IGP, Speck Alto Adige IGP, accanto a quelli che si fregiano del Marchio di Qualità Alto Adige (latte, pane, birra, sidro di mele, Kaminwurzen e alimenti a base di frutta), insieme a Slow Food e a cinque “Presidi” altoatesini. Queste organizzazioni promuovono le specialità tradizionali a rischio di “estinzione” e sono impegnate per la salvaguardia di paesaggi ed ecosistemi, oltre a rilanciare i metodi di produzione tradizionali e a proteggere le razze animali e le colture locali.

Il “Salone del Gusto” è un evento pubblico inaugurato da Slow Food nel 1996 e che da allora si tiene ogni due anni a Torino. Con 3.000 delegati provenienti da oltre 120 Paesi, più di 180 organizzazioni di produttori, 600 espositori e 300.000 visitatori nazionali e stranieri, “Terra Madre Salone del Gusto” è la maggiore piattaforma internazionale sulle politiche alimentari, l’agricoltura sostenibile e l’ambiente. Oltre a degustazioni ed esperienze gastronomiche, questa manifestazione offre anche workshop e numerose conferenze con relatori internazionali di spicco, che intervengono sui principali temi relativi ad ambiente, biodiversità e accesso al cibo.

“L’attenzione di questa kermesse sarà incentrata sulla promozione di pregiati alimenti regionali con l’auspicio di offrire anche una maggiore varietà a livello di ristorazione”, ha affermato Paul Zandanel, responsabile PR per i prodotti di qualità dell’Alto Adige per IDM, presente a Torino. “Il Salone è anche sinonimo di piccoli cicli e sostenibilità, tutti valori a cui teniamo molto. L’evento è quindi la cornice ideale per presentare tali alimenti a un pubblico composto da esperti, dalla comunità Slow Food e da interessati provenienti da tutto il mondo. Per dare loro la massima visibilità possibile, stiamo organizzando presentazioni giornaliere, workshop di cucina con abbinamenti enologici e degustazioni guidate da ambasciatori del gusto, produttori e chef altoatesini, focalizzando ogni giornata su un tema particolare.”

Oltre ai prodotti di qualità e a quelli con il Marchio di Qualità Alto Adige, allo stand è possibile reperire anche quelli tradizionali come Villnoss Brillenschaf (“pecora con gli occhiali”), Grauvieh (vacca grigio alpina), il caffè di Anterivo a base di lupini, l’Ur-Paarl (pane tipico della Val Venosta) e il Graukäse (formaggio grigio), rappresentati dalle rispettive associazioni di produttori. Con Funes e la Val Senales, al Salone non mancheranno neppure due destinazioni turistiche: mentre la prima si presenta come regione Slow Food Travel, con l’obiettivo di promuovere viaggi consapevoli e offrire un’ampia gamma di attività e delizie culinarie attraverso prodotti locali, la Val Senales offre informazioni sulla tradizionale transumanza delle pecore da Vent all’Ötztal, inserita dall’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale.