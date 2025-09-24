“I SENTIERI DI ETIKA“ * ULTIMA TAPPA IN VALSUGANA (TN): «UNA GIORNATA TRA NATURA, BICI INCLUSIVE E LABORATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE (27/9)»

08.23 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I ‘Sentieri di etika’ chiudono in Valsugana con una giornata tra natura, cultura e agricoltura sociale. Sabato 27 settembre a Pergine l’ultima tappa: una giornata aperta a tutti tra biciclette inclusive, visite guidate, degustazioni a Km0 e laboratori di agricoltura sociale e solidale.

I Sentieri sono organizzati dalle cooperative sociali insieme a Famiglie Cooperative e Casse Rurali trentine e promossi da etika, l’offerta luce e gas, conveniente, ecologica* e solidale di Dolomiti Energia ideata con il Gruppo cooperativo trentino (Federazione Trentina della Cooperazione, SAIT Coop, Casse Rurali Trentine, Consolida e La Rete), riservata ai soci e clienti delle Casse Rurali e ai Soci delle Famiglie Cooperative trentine.

Si conclude in Valsugana la seconda edizione de ‘I Sentieri di etika’, il percorso di esperienze accessibili che intrecciano natura, inclusione e sostenibilità. Dopo le tappe in Val di Fiemme, sul lago di Caldonazzo, nelle Giudicarie e a Rovereto, l’ultimo appuntamento è fissato per sabato 27 settembre, dalle ore 9.30 alle 15.00 a Pergine.

La cooperativa sociale CS4 propone una giornata ricca e coinvolgente, che unisce sport, cultura e degustazioni. Il programma prende avvio dalla sede della cooperativa, in via Merini 4, con la possibilità di provare le biciclette elettriche inclusive di Remoove. A seguire, la visita guidata ai luoghi storici e culturali della cittadina a cura dell’Associazione Amici della Storia.

Il percorso continuerà in località Assizzi (via per Vignola 34) con un rinfresco a base di prodotti a Km0 curato da Forno Levà e con gli interventi della biologa e nutrizionista Laura Cagol di Città Futura, che parlerà di educazione alimentare. Non mancheranno i laboratori sull’agricoltura sociale e solidale e sul riuso, organizzati dai partner del progetto DES.CO, oltre a un’esposizione di prodotti dell’agricoltura sociale, visite all’orto e racconti di tutela della biodiversità con l’associazione Pimpinella.

La giornata è resa possibile anche grazie al contributo della Famiglia Cooperativa Perginese e della Cassa Rurale Alta Valsugana. Partecipano inoltre Caritas, Centro Aiuto alla Vita di Pergine, SAT sezione di Pergine, Città Futura, Aurora, APPM Onlus e L’Ortazzo aps.

Quest’iniziativa è gratuita; per maggiori informazioni sulle iniziative visitare la pagina dedicata sul sito di etika: www.etikaenergia.it/i-sentieri-di-etika.

I Sentieri di etika

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata dalle cooperative sociali Oltre, Arché, Incontra, Impronte e CS4 insieme alle associazioni e agli enti culturali e sportivi locali, con il sostegno delle Famiglie Cooperative e delle Casse Rurali Trentine delle zone coinvolte. È promossa da etika, l’offerta luce e gas, conveniente, ecologica e solidale di Dolomiti Energia, ideata con il Gruppo cooperativo trentino (Federazione Trentina della Cooperazione, SAIT Coop, Casse Rurali Trentine, Consolida e La Rete).SAIT Coop, Casse Rurali Trentine, Consolida e La Rete).

*https://www.dolomitienergia.it/offerte-casa/convenzioni/etika.html

https://www.dolomitienergia.it/perche-sostenibile.html