HOTEL LIDO PALACE (TN) * RIMINI – “HOSPITALITY DAY“: «TURISMO ECOSOSTENIBILE, NEL DICEMBRE 2023 PRIMI TRA 800 STRUTTURE ALBERGHIERE DEL LAGO DI GARDA»

Daniele Vaccari, Operations and Quality Manager di Lido Palace, all’Hospitality Day di Rimini ha portato la testimonianza dell’impegno grazie a cui l’Hotel nel Dicembre 2023, primo fra le 800 strutture alberghiere presenti sul Lago di Garda, ha ottenuto la Certificazione di Turismo Sostenibile.

“Cosa vuol dire certificarsi? Risultati, errori da non commettere e vantaggi nel fare rete per gli Hotel di una destinazione” questo il tema dello speach tenuto da Stefania Zanuso per GSTC Italy Working Group oggi a Hospitality Day, l’evento più importante in Italia nell’ospitalità alberghiera. Difficile orientarsi nel mare magnum degli Enti e delle certificazioni nazionali e internazionali, una scelta è quella di concentrarsi su quelle tematiche che individuano per ogni settore la road map verso scelte responsabili e sostenibili, come ha fatto Vireo con il turismo.

Chiamato a testimoniare la propria esperienza ed il traguardo raggiunto, primo fra tutti sul lago lombardo/veneto/trentino, è stato l’hotel Lido Palace di Riva del Garda, unico Hotel 5 stelle lusso del Garda Trentino, icona di stile ed eleganza senza tempo.

“Non posso nascondere che la certificazione GSCT (Global Sustainable Tourism Council) ottenuta lo scorso Dicembre – commenta Daniele Vaccari – ci riempia di orgoglio e testimoni l’impegno di tutta l’organizzazione verso un futuro più responsabile. È la naturale conseguenza della nostra filosofia che nasce da un sottile equilibrio fra comfort e profondo impegno verso la sostenibilità. Ogni aspetto del nostro lavoro è pensato per rispettare ed armonizzarsi con la natura, dalla scelta dei materiali alla gestione delle risorse, in primis quelle umane. Ogni giorno per noi è una sfida e una nuova esperienza che ci guida a ricercare il giusto connubio fra lusso e sostenibilità”.

Un impegno o una sfida? “Direi entrambi – conferma Stefania Zanuso di Vireo, Ente Certificatore che rappresenta in Italia GSTC – spesso gli Alberghi temono l’eccessivo impegno di un percorso sostenibile quando in realtà buona parte del loro quotidiano già certifica un corretto approccio verso tematiche ambientali che sono ormai patrimonio comune. Per questo abbiamo scelto di mettere a confronto un Hotel del Nord ed uno del Sud Italia presente in Calabria, per testimoniare come territori così lontani e così diversi in realtà siano abitanti dello stesso pianeta e possano fare tanto per rispettarlo”.

“Non può più esserci business senza etica – continua Daniele Vaccari – profitto senza rispetto, l’impatto dell’attività umana dovrà diventare sempre più responsabile perché la sostenibilità diventi un valore per tutti e indirizzi ad un futuro possibile. Per questo abbiamo intrapreso un percorso di sostenibilità, perché il turismo e il suo indotto impattano fortemente sulla cultura e sulle risorse locali, sulle persone che vivono il territorio e sulla natura circostante. Certo, anche noi abbiamo incontrato delle criticità che ci hanno imposto a tratti di cambiare modalità, ma il risultato raggiunto ci ha ripagati anche se, al rinnovo per il secondo anno, siamo consapevoli che la certificazione è solo un punto di partenza e c’è ancora tanto da fare. Anche per questo abbiamo creato la THE LIDO GSTC ROAD MAP, per condividere l’impegno quotidiano di tutta l’organizzazione verso obiettivi sostenibili e per essere stimolo ed esempio per tutti colori che, direttamente o indirettamente, vorranno entrare nel nostro mondo per conoscerci da vicino”.