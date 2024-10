HOTEL LIDO PALACE – RIVA DEL GARDA (TN) * “FOOD AND TRAVEL AWARDS 2024“: VACCARI, «“HOTEL FUORI CITTÀ”, ORGOGLIOSI DI QUESTO PREMIO»

09.26 - lunedì 14 ottobre 2024

Lido Palace conquista il premio come “Migliore Hotel fuori città” ai Food and Travel Awards 2024, l’evento che riunisce e rappresenta il meglio dell’Hotellerie e dell’enogastronomia italiana.

“L’Hotel che per storia, eleganza, livello dei servizi forniti e capacità di creare esperienze coinvolgenti e distintive per i propri ospiti, esprime la vocazione a rappresentare il meglio dell’accoglienza del Made in Italy in una destinazione turistica che lascia parlare una natura straordinaria”, con queste parole Pamela Raeli, Editor del magazine Food and Travel Italia e Fabrizio Imas, Direttore editoriale, hanno consegnato l’ambito riconoscimento a Daniele Vaccari, Operations & Quality Manager di Lido Palace.

È stato un evento in grande stile quello che si è svolto con oltre 200 presenti al Forte Village di Santa Margherita di Pula, l’appuntamento più ambito dagli operatori del turismo che rappresenta il Italia il 7% del PIL nazionale con 2 milioni di occupati.



Un parterre d’eccezione che ha visto fra i vincitori Massimo Bottura della Francescana entrato a pieno titolo nel gotha della ristorazione mondiale, Enrico Bartolini, lo Chef con il maggior numero di stelle Michelin nei ristoranti che portano la sua firma, Franco Pepe, pizzaiolo di Caiazzo pluripremiato come migliore al mondo, Mario Iaccarino del celebre Don Alfonso di Massa Lubrense e tanti altri protagonisti che testimoniano il meglio nell’arte italiana dell’accoglienza. E così i produttori delle materie prime di qualità, il migliore Sommelier, il Direttore d’Albergo, il Vignaiolo, i giovani imprenditori che si sono distinti per innovazione e intraprendenza individuati in collaborazione con la Luiss Business School di Roma.

“Siamo orgogliosi e onorati di ricevere questo premio, Lido Palace è una perla del Lago di Garda guidata da una governance che crede e investe per garantire standard di servizio eccellenti, siamo una grande famiglia che condivide un obiettivo tanto semplice quanto impegnativo, lavorare per la massima soddisfazione dell’ospite. Per questo il claim che ci rappresenta e che amiamo spesso ripetere è “Family First”, queste le parole di Daniele Vaccari che hanno espresso emozione e gratitudine.

Il premio arriva a pochi mesi da un altro prestigioso riconoscimento, unico nel Trentino, la chiave della prima Guida Michelin che rappresenta le migliori strutture alberghiere italiane, 146 in tutto, valutate come luoghi di accoglienza che contribuiscono in maniera significativa all’esperienza di viaggio.