HOLZEISEN (VITA) * COVID-19: «I COSIDDETTI “VACCINI” DEVONO ESSERE RITIRATI SUBITO DAL MERCATO, LA CAMPAGNA “VACCINALE” DEVE TERMINARE»

13.43 - giovedì 5 dicembre 2024

///

LINK VIDEO

Una revisione critica delle cosiddette misure Covid è particolarmente necessaria per evitare ulteriori decisioni politiche disastrose ora e in futuro. La Giunta provinciale dell’Alto Adige/Sudtirolo non solo non ha fatto nulla a questo proposito, ma ha chiaramente dimostrato di non essere affatto interessato a una revisione critica.

In risposta pubblica ad una interrogazione nel Consiglio Provinciale dell’Alto Adige/Sudtirolo, l’Assessore alla Sanità Hubert Messner la settimana scorsa ha negato persino i rischi risultanti dal foglio illustrativo dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 e ha denigrato un importante studio pubblicato di recente dal responsabile del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore della Sanità, Dott. Maurizio Federico che è in collegamento diretto da Roma.

La vaccinazione Covid-19 continua ad essere propagandata, peraltro con il denaro dei contribuenti, e i cittadini continuano ad essere completamente disinformati. In particolare, le donne incinte vengono incoraggiate a sottoporsi a questa iniezione sperimentale altamente pericolosa.

E il problema del forte calo delle nascite (tanti nati morti) ufficialmente non viene collegato in alcun modo con la cosiddetta “vaccinazione”-Covid-19, sebbene sia noto che queste sostanze sperimentali superano la barriera placentare. Mai prima d’ora nella storia i bambini non ancora nati sono stati sistematicamente “vaccinati” ossia sottoposti a iniezioni sperimentali.

Un gruppo di medici, farmacisti e uno psicologo altoatesini e trentini all’avvio della cosiddetta “campagna di vaccinazione” Covid-19 all’inizio 2021 aveva realizzato un video per fornire ai cittadini informazioni importantissime per la loro salute e la loro vita.

La reazione dei responsabili della Salute Pubblica in poche parole: insulti, denigrazione, diffamazione anche a mezzo stampa, e persino azioni disciplinari da parte degli Ordini professionali di appartenenza, in particolare da parte dell’Ordine dei Medici di Bolzano e Trento.

Gli articoli di giornale di questo periodo mostrano come opinionisti, tra cui l’attuale Assessore alla Salute Hubert Messner, invece di affrontare il contenuto degli importanti messaggi, li hanno semplicemente liquidati come anti-scientifici, pericolosi e irresponsabili

Oggi ho invitato in conferenza stampa questo gruppo di sanitari, operanti secondo il principio dell’evidenza scientifica e il principio del „primun non nocere“ quasi quattro anni dopo il loro lodevole impegno – denigrato come “video-shock” – nella tutela dei cittadini, per un cosiddetto fact-checking, tanto en vogue da quasi cinque anni.

Era in collegamento diretto da Roma il dott. Maurizio Federico, responsabile dirigente del Centro Nazionale della Salute Globale, Istituto Superiore della Sanità, che ha esposto i punti salienti del suo importantissimo studio che il 14 novembre 2024 è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Vaccines” e le cui conclusioni non potranno rimanere senza conseguenze.

***

Video di presentazione SPERIMENTAZIONE SUL GENERE UMANO

Hannes Loacker: Introduzione e breve descrizione della storia del video Ringrazio Renate Holzeisen, membro del Consiglio Provinciale, per averci dato l’opportunità di dare oggi un importante contributo alla revisione critica del periodo Covid. La dott.ssa Holzeisen ci ha sostenuto attivamente fin dall’inizio e insieme, fianco a fianco, abbiamo mostrato pubblicamente i nostri volti, avvertito e informato, aiutato e coinvolto socialmente e politicamente le persone. 27 febbraio 2021: siamo nel bel mezzo del primo lockdown, il cosiddetto vaccino contro il coronavirus è stato approvato da tre mesi e viene iniettato a ritmo battente.

Otto medici, due farmacologi e uno psicologo del Sudtirolo e del Trentino pubblicano il video “5 domande esplosive sulla vaccinazione contro il coronavirus”. 11 accademici che possono vantare oltre vent’anni di esperienza professionale di successo nel trattamento di numerosi pazienti. Il loro obiettivo è fornire informazioni specifiche sui rischi e sulle alternative alla vaccinazione.

Quello che vogliono è proteggere la salute delle persone e perciò si impegnano a sostenerle in questo momento difficile a proporre alternative alla politica unilaterale sul coronavirus. Il video è stato ampiamente diffuso (per dirla senza mezzi termini: è diventato virale) sui social media e ha ricevuto molti feedback positivi e incoraggiamenti da tutte le voci scettiche e critiche del Paese.

Tuttavia, la settimana successiva alla pubblicazione del video, una tempesta mediatica si è abbattuta sulle persone coinvolte, danneggiando gravemente la loro reputazione e il loro prestigio professionale. Sui media sudtirolesi e trentini si è scatenata una campagna diffamatoria senza precedenti. Ecco solo alcune delle principali affermazioni riportate:

• “Video inaccettabile – Medici e farmacisti altoatesini diffondono notizie false sulle vaccinazioni contro il Covid”. • “I medici del video anti-vaccinazioni violano il giuramento di Ippocrate e le loro affermazioni non sono scientificamente provate”.

• “Mettono in pericolo tutti i cittadini diffondendo incertezza”. Potete vedere i giornali e farvi un’idea voi stessi. Nell’ottobre 2021 viene introdotto il Green Pass e, passo dopo passo, tutti coloro che non si sottopongono a inutili e non scientifici test PCR o rapidi 2-3 volte a settimana saranno esclusi dalla vita pubblica.

Il regolamento 2G o il cosiddetto Super Green Pass arriva a privare i non vaccinati del loro sostentamento: Vengono sospesi dal lavoro e perdono lo stipendio. Con l’argomento che solo la vaccinazione può impedire un ulteriore circolazione del virus e quindi la diffusione della pandemia. Cito l’allora primo ministro Draghi: “L’appello a non vaccinarsi significa appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure: fai morire”.

Avevamo già sottolineato più volte all’epoca che questo vaccino non fornisce un’immunità sterilizzante, cioè non previene la trasmissione o l’infezione, ma al massimo attenua solo il decorso della malattia nella persona vaccinata. Ciò è chiaramente indicato anche nei documenti di autorizzazione del produttore e nelle indicazioni o aree di applicazione approvate ivi elencate*. Quindi nessuna protezione di terzi, al massimo un’autoprotezione.

Ciononostante, le persone vengono spinte, costrette, obbligate a vaccinarsi. Oggi siamo qui per cercare di far capire ancora una volta che le misure contro il coronavirus decise e applicate dai politici sono state un crimine contro l’umanità. L’indebolimento dello Stato di diritto con restrizioni dei nostri diritti fondamentali, dal diritto di libertà di movimento, quello al lavoro, fino al diritto all’inviolabilità del proprio corpo.

La censura e la diffamazione di tutti i dissidenti e la propaganda vaccinale completamente acritica e fedele al governo, senza alcuna discussione pubblica. Un esercito di cosiddetti fact-checkers, senza alcuna formazione giornalistica o di altro tipo, che insultano e discreditano i cittadini giusti e dissenzienti sui media e sui social in un modo grottesco, sgradevole e dannoso per la reputazione come mai prima.

Oggi siamo qui per esortarli ad adempiere alla loro responsabilità giornalistica, alla critica, al dovere d’indagine e all’amore per la verità. Un giornalismo in cui il pluralismo, la tolleranza e il pensiero critico con responsabilità personale sono auspicabili.

Media liberi e politicamente indipendenti che adempiono alla loro missione di informare, educare ed informare il pubblico con competenza e obiettività. Un giornalismo consapevole del suo ruolo di quarto potere dello Stato. Oggi presentiamo un nuovo video. Un video che rafforza le affermazioni fatte nel primo video. Perché siamo a un punto critico: molte informazioni sul Covid stanno venendo alla luce, nel nostro Paese, nei Paesi vicini e in tutto il mondo. E tutto ciò che avevamo detto allora si sta rivelando corretto.

Sono passati 3 anni eppure la propaganda vaccinale continua a essere messa in atto e i politici e i media non adottano altro. Abbiamo quindi deciso di produrre un altro video che documenta questa situazione. Dopo il Covid, non possiamo più lasciare che sia la politica a determinare le nostre vite.

***

WIR- NOI, che ormai è diventata una realtà sociale che raggiunge migliaia di persone, vuole che i politici e i media riconoscano tutte le ormai evidenti conseguenze delle vaccinazioni e delle misure contro il Covid, traggano le conclusioni necessarie, agiscano e infine le comunichino al pubblico.

Guardate questo nuovo video: wir-noi.com LINK WIR NOI sta revisionando il periodo del Covid: oggi potete vedere la seconda parte, cui ne seguiranno altre.

* pag.571 del SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA del vaccino Comirnaty della Pfizer: Cos’è Comirnaty e a cosa serve?

Comirnaty è un vaccino per la prevenzione della COVID-19 (malattia da coronavirus 2019) causata dal virus SARS-CoV-2. (….).

Il vaccino attiva il sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) per produrre anticorpi e cellule del sangue che agiscono contro il virus e quindi offrono una protezione contro la COVID-19.