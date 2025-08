HOLZEISEN (CONSIGLIO PAB-VITA) * RIPARTIZIONE URBANISTICA: «LA NOMINA DI FLORIAN ZERZER A DIRETTORE DI RIPARTIZIONE SOLLEVA SERIE QUESTIONI DI DIRITTO»

09.14 - mercoledì 6 agosto 2025

La nomina di Florian Zerzer a direttore di ripartizione solleva serie questioni di diritto.

In qualità di avvocato, la nomina di Florian Zerzer a direttore della ripartizione urbanistica mi pone, tra l’altro, la seguente urgente e grave questione di diritto: come è possibile che la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano nomini Florian Zerzer -che è sotto processo per frode nelle pubbliche forniture, secondo l’accusa commessa nell’esercizio del suo mandato di direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige- a direttore di ripartizione?

A mio avviso, ci sono solo due possibili spiegazioni:

-) Il governo provinciale del Sudtirolo/Alto Adige può contare su una magistratura asservita alla politica, e cioè addomesticata, e/o

-) Il governo provinciale del Sudtirolo/Alto Adige non si cura minimamente dei principi dello Stato di diritto.

Quest’ultima ipotesi sussiste evidentemente in ogni caso.

*

Renate Holzeisen

Gruppo Consiliare Vita