HOCKEY PINÈ * CAMPIONATO “IHC DIVISION I«: «SQUADRA SCONFITTA ALL’OVERTIME DAL CHIAVENNA, SFUMA LA VITTORIA NEL FINALE»

12.18 - domenica 9 febbraio 2025

Sconfitta per l’Hockey Piné con il Chiavenna. Dopo il vantaggio iniziale perde all’ovetime. L’Hockey Piné, ieri sera, ha chiuso la seconda fase del campionato di IHC Division I ospitando al Palaghiaccio di Pergine Valsugana il Chiavenna, che ha replicato il successo del girone di andata grazie ad un 5-6 che lascia un po’ di amaro in bocca in casa giallonera per come si è sviluppato.

I ragazzi di Bortot erano infatti partiti col piede giusto, grazie ad una rete realizzata al 14′ da Pezzei su assist di Colombini e Pertoldi, artefice del secondo goal della gara. L’azione è stata preparata da Mattia e Renzo Rocco. I trentini al 25′ hanno allungato con Costa, grazie ad un assist realizzato da Pallabazzer e Ceolan, ma 3 minuti più tardi è arrivata la risposta del Chiavenna con Sibilevych, che ha centrato la gabbia trentina, imbeccato da Oleksii, che è così riuscito ad accorciare lo svantaggio, segnando al 29′ la seconda rete per i sondriotti.

I ragazzi di Bortot hanno stretto i denti e hanno provato a mettere in salvo il vantaggio conquistato con Rocco e Pertoldi, che hanno messo Biasioni nelle condizioni di concretizzare la quarta rete dei padroni di casa. Le tigri hanno poi accelerato grazie a Pezzei, che è riuscito a mettere a segno la sua seconda rete. L’azione che gli ha permesso di superare l’estremo difensore ospite è stata imbastita da Bertoldi e Ciurletti.

Ha chiuso il secondo periodo Maraffio, portando il risultato sul 5-3. Il terzo tempo ha visto invece il Chiavenna protagonista, con Sibilevych a segno sempre grazie ad un’iniziativa di Oleksii, il quale dopo aver realizzato l’assist che ha dato il la a questo goal, ha realizzato al 59′ quello della parità. Il terzo parziale si è così chiuso sul 5-5 e si è andati all’overtime, nel quale gli ospiti hanno conquistato la vittoria (5-6), sempre grazie ad una marcatura di Sibilevych.

«Ho visto una partita in cui i ragazzi sono riusciti a creare tante belle azioni, – dice Paolo Ciurletti, direttore sportivo delle tigri – ma purtroppo il risultato ci è sfuggito negli ultimi minuti, forse a causa di poca lucidità mentale ed un po’ di stanchezza fisica. Sono sicuro, però, che nei playoff l’Hockey Piné, come ormai fa da anni, saprà trovare la giusta concentrazione per portare a casa ottimi risultati nonostante una stagione per noi difficile».

La squadra trentina sabato 15 febbraio sarà infatti impegnata nei quarti di finale al Ice Rink – Palaghiaccio 30×60 di Baselga di Piné per sfidare l’Aosta Division I, al quale restituirà la visita sette giorni dopo. Eventuale bella l’1 marzo di nuovo a Baselga di Piné.

I risultati dell’ultima giornata di Master Round: HC Valpellice Bulldogs – AHC Vinschgau Eisfix 1-4, HC Piné – HC Chiavenna 5-6 OT, HCP Junior Selection – HC Aosta – Div. I. 7-2.

La classifica girone est: HCP Junior Selection 28, HC Chiavenna 24, HC Piné 19, AHC Vinschgau Eisfix 17, Vallpellice Bulldogs 7, HC Aosta Div I 7.

I risultati dell’ultima giornata di Master Round: Storm Pinerolo – Plebiscito Padova Waves 4-1, HC Gherdeina – Div. I – HC Milano Devils 10-2.

La classifica del girone ovest: Sportivi Ghiaccio Cadore 27, HC Gherdeina Div. I 20, Storm Pinerolo 15, Plebiscito Padova Waves 5, HC Milano Devils 4.