“HERO UCI MARATHON WORLD CUP“ * CINQUE LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI: «LA PRIMA TAPPA SI SVOLGERÀ SULL’ISOLA D’ELBA, IL 10/5»

LE TAPPE DI 2025 HERO UCI CROSS-COUNTRY MARATHON WORLD CUP

La prossima edizione della Coppa del Mondo sotto l’egida UCI vedrà unite, per la prima volta in un unico circuito, cinque importanti competizioni internazionali: Capoliveri Legend Cup, Naturland, HERO Südtirol Dolomites, Black Forest ULTRA Bike Marathon e La Tramun Sea Otter Europe. Vediamo il filo rosso che le unisce.

La 2025 HERO UCI Marathon World Cup prenderà il via ufficialmente a maggio, in un circuito che unisce cinque delle marathon di mountain bike più amate del panorama agonistico attraverso un ambizioso progetto che vuole valorizzare il binomio territorio e disciplina sportiva.

La prima tappa sarà in Italia, con la Capoliveri Legend Cup, storica competizione che si svolge sull’Isola d’Elba sabato 10 maggio e, chiusa la prova d’esordio del circuito, l’appuntamento per i biker è al secondo turno di Andorra con la Naturland, in programma il 1°giugno. Solo un paio di settimane e ci si vedrà nuovamente alla HERO Südtirol Dolomites che aspetta i partecipanti al giro di boa il 14 giugno, riportando il circuito in Italia con una tappa sulle Dolomiti.

Domenica 13 luglio i biker in gara correranno in Germania, in occasione della Black Forest ULTRA Bike Marathon. Dopo la pausa ferragostiana, arriva l’ultima tappa, quella che premierà i vincitori della 2025 HERO UCI Marathon World Cup e che si terrà in Spagna il 21 settembre, durante La Tramun Sea Otter Europe a Girona.

Un totale di 431 chilometri e 16.050 metri di dislivello, per un circuito di altissimo livello, che metterà a dura prova i migliori atleti Élite e i biker della categoria Master, alla conquista del titolo di Coppa del Mondo.

ISCRIZIONI E CLASSIFCHE

L’iscrizione alle singole gare per la categoria Élite e Master dovrà avvenire scegliendo l’opzione di “Coppa del Mondo” che darà diritto ad accedere alla classifica di HERO UCI Marathon World Cup; chi si è registrato in precedenza dovrà regolarizzare la propria iscrizione contattando l’organizzazione. Al termine di ogni gara verranno aggiornate le classifiche su heroucimarathonworldcup.com il sito web ufficiale del circuito.

CAPOLIVERI LEGEND CUP

Organizzata ogni anno sull’Isola d’Elba, La Capoliveri Legend Cup dal 2010 stupisce i suoi partecipanti con i colori del Mediterraneo, le sue miniere di ferro storiche e il microclima unico. Il percorso che fa parte della HERO UCI Marathon World Cup è la distanza marathon di 62 km e 2.200 metri di dislivello.

Informazioni: www.capoliverilegendcup.it

NATURLAND

Punto di riferimento degli amanti della natura, Andorra ospita ogni anno il Bike Show Naturland, il cui programma prevede Naturland, la spettacolare maratona di mountain bike nel cuore dei Pirenei, le cui cime, valli e foreste fanno da sfondo al percorso di 87 km e 3.000 metri di dislivello.

Informazioni: bikeshow-naturland.com

HERO SÜDTIROL DOLOMITES

Conosciuta come la maratona di mountain bike più dura al mondo, la quindicesima edizione di HERO Südtirol Dolomites presta il nome alla Coppa del Mondo UCI. Iconici i suoi percorsi valevoli per la Coppa del Mondo UCI (86km con 4.500hm di dislivello per gli uomini e 60km con 3.200hm di dislivello per le donne) disegnati sulle Dolomiti, Patrimonio UNESCO, e che attraversano la Val Gardena, Alta Badia, Arabba, Val di Fassa e Alpe di Siusi.

Informazioni: www.herodolomites.com

BLACK FOREST ULTRA BIKE MARATHON

Con i suoi tracciati che si sviluppano in terre da favola, la Black Forest ULTRA Bike Marathon sarà una sfida da raccontare. La gara valevole per la HERO UCI Marathon World Cup ha una lunghezza di 118 km e 3.550 metri di dislivello. Partendo da Kirchzarten, si toccherà la cima più alta della regione del Baden-Württemberg, il monte Feldberg a 1.493 metri per poi proseguire fino a Menzenschwand, passando per Hofsgrund, e da qui si andrà al traguardo a Kirchzarten.

Informazioni: www.ultra-bike.de

LA TRAMUN SEA OTTER EUROPE

Per l’ultima tappa di HERO UCI Marathon World Cup, La Tramun Sea Otter Europe è la gara dove la mountain bike viene espressa nella sua forma più pura, con un duro percorso di 78 km e 2.800 metri di dislivello che metterà a dura prova la preparazione fisica e tecnica dei biker. La Costa Brava è pronta ad incoronare il vincitore della Coppa del Mondo UCI.