“HAUST VOLK FEST” * TRENTO – “IL MEDIOEVO DEI LONGOBARDI“: «AL VIA LA RIEVOCAZIONE ALTO-MEDIEVALE, A VIGO MEANO – PARCO DELLE “GORGHE” (30/8)»

10.45 - giovedì 29 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È tutto pronto per l’atteso evento di rievocazione alto-medievale che prenderà il via venerdì al Parco delle Gorghe e che si snoderà durante tutto il weekend con numerosi spettacoli ed attività didattiche per poi concludersi nella serata di domenica.

I primi preparativi sono già in corso per riuscire ad allestire tutto in tempo per l’inizio del festival: l’ora X è stabilita alle 15:00 di questo venerdì.

Il programma è da subito molto ambizioso: “sarà allestito un campo storico gestito da due realtà rievocative di caratura nazionale e locale“ dichiara l’organizzazione in una nota “ i Tyrslog di Roma che si occupano di rievocazione vichinga e Rus (i vichinghi del Volga) ed i trentini “Tridentum Farae” che da un anno si occupano di riportare alla luce attraverso la rievocazione e l’archeologia sperimentale la storia del Trentino durante l’epoca dei Longobardi“.

Molto attesi anche gli artisti musicali in programma, dichiara l’organizzazione: “avremo infatti la possibilità di sentire dal vivo le sonorità dei Ragnarök – Nordic e Viking Folk e dello Skaldo “Svartálfar”, continua la nota “due artisti di primo piano nell’ambito della musica folk medievale in Italia ed in Europa“, ma ci sarà spazio anche per altre attività concludono gli organizzatori sarà infatti ricco il programma di attività didattiche e ludiche sia dedicate ai più piccoli che agli adulti.

Non rimane dunque che darvi appuntamento al 30 – 31 agosto e 1 settembre al Parco delle Gorghe per un vero salto nel tempo nell’epoca medievale.