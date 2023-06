” HARPA DEI ” * CANTI SACRI: « GIOVEDÌ 26/6 AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FELES DI BOSENTINO (TN), ORE 20.00 »

08.43 - sabato 24 giugno 2023

“Harpa Dei”, giovedì 29 GIUGNO alle 20.00 al Santuario della Madonna del Feles di Bosentino (Tn). Viaggio musicale attraverso diversi periodi e tradizioni del cristianesimo.

Dalla presentazione:

“Il coro Harpa Dei è formato da tre sorelle e un fratello, sia di sangue che di spirito: Lucia, Marie-Elisée, Miriana e Nicolai Gerstner. Sono nati in Germania, ma sono cresciuti in Ecuador in una comunità religiosa cattolica.

Dal 2011 la loro missione di evangelizzazione si compie attraverso il canto delle canzoni religiose più belle di varie tradizioni cristiane con l’obiettivo sia di glorificare Dio che testimoniarne la bellezza che risplende prepotentemente nella Musica Sacra. Questa missione ha portato gli Harpa Dei ad esibirsi sia in tanti Paesi europei ma anche in Messico, Stati Uniti e anche in Israele, dove spesso soggiornano, con la speranza di contribuire a rinnovare e diffondere la tradizione musicale ecclesiastica che, come sottolineato anche durante il Concilio Vaticano II, ‘costituisce un tesoro di valore inestimabile che spicca tra le varie espressioni artistiche’.

Il concerto presso la chiesetta della Madonna del Feles a Bosentino sarà un viaggio musicale attraverso diverse epoche e tradizioni Cristiane di canti dedicati, per questa speciale occasione, quasi esclusivamente alla Vergine Maria”.

“I nostri concerti di solito consistono in un “viaggio musicale” attraverso diverse tradizioni ed epoche Cristiane, in particolare quelle confessioni che sono presenti nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Questi concerti normalmente durano circa un’ora. Di solito facciamo una breve introduzione prima di ogni canzone, per dare una piccola panoramica sulle diverse tradizioni”.