GUGLIELMI (FASSA) * SCOMPARSA GINO COMELLI: «LASCIA UN VUOTO INCOLMABILE NELLA NOSTRA COMUNITÀ, MA IL SUO ESEMPIO CONTINUERÀ A GUIDARCI»

09.25 - giovedì 11 luglio 2024

Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Gino Comelli, un pilastro insostituibile del soccorso alpino e fondatore dell’Aiut Alpin Dolomites. La sua dedizione, il suo coraggio e la sua instancabile determinazione hanno salvato innumerevoli vite e ispirato tutti noi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, ma il suo esempio continuerà a guidarci. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Che il ricordo delle sue gesta possa portare conforto in questo momento difficile. Riposa in pace, Gino. La montagna non sarà mai più la stessa senza di te.

Luca Guglielmi

Assessore regionale e Consigliere provinciale ladino