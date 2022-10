GUGLIELMI (FASSA) * SANITÀ E TERRITORIO: « ELISOCCORSO A CAVALESE, APPROVATA IERI LA MIA MOZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO »

08.35 - venerdì 28 ottobre 2022

Ieri, in Consiglio Provinciale, è stata approvata la mia proposta di mozione con la quale chiedevo di impegnare la Giunta a dislocare presso l’Ospedale di Cavalese un elicottero ed una equipe medica di emergenza, a titolo inizialmente sperimentale, per i mesi ad alta frequentazione turistica estivi ed invernali, a partire da luglio 2023.

Nel 2021 avevo anche già presentato un disegno di legge (il numero 107) che aveva gli stessi scopi, ovvero quello di ridurre i tempi di soccorso in via aerea per le valli più decentrate dal Centro Operativo di Trentino Emergenza di Trento. Garantire, soprattutto in situazioni di grave emergenza, può risultare cruciale per salvare delle vite.

Nello specifico, attualmente, in condizioni “normali”, l’elicottero di Trentino Emergenza impiega per la tratta Trento-Canazei 23 minuti; a titolo esplicativo, invece, un’equipe medica che partisse da Cavalese via aria impiegherebbe 11 minuti per raggiungere Canazei e 13 minuti per raggiungere il rifugio Punta Penìa, sul gruppo della Marmolada, eliminando quei pesanti (e in queste situazioni lunghissimi) 12 minuti per arrivare a Cavalese da Trento.

Questa soluzione andrà a giovare non solo ai trentini residenti nelle Valli di Fiemme, Fassa e Cembra, ma anche alle numerose, alle centinaia di migliaia, presenze turistiche che anno dopo anno scelgono come meta per le loro vacanze questi territori. Sono estremamente soddisfatto dell’attenzione dimostrata dalla Giunta Provinciale, dai tecnici del servizio in questione e ringrazio tutti quei consiglieri che hanno voluto approvare questa mozione.

Lo dovevo, lo dovevo alla mia Gente, al mio Territorio, ad una persona in particolare.

*

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale